Bărbat de 65 de ani decedat într-un accident rutier produs în comuna Ștefan cel Mare

Un bărbat în vârstă de aproximativ 65 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs în după-amiaza zilei de 10 mai, în comuna Ștefan cel Mare, sat Rădeana.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău, în accident au fost implicate două autoturisme. La fața locului au intervenit pompierii militari băcăuani cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

În urma impactului au rezultat două victime. Una dintre acestea, conștientă, a suferit un atac de panică și a primit îngrijiri medicale la locul intervenției.

Cea de-a doua victimă, un bărbat de aproximativ 65 de ani, a fost găsită în stop cardio-respirator. Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, victima nu a răspuns procedurilor aplicate, fiind declarat decesul.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.