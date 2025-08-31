Bărbat căutat la nivel european, prins pentru că se îmbătase și făcea scandal

Ieri, în timpul unei acțiuni de patrulare pe raza municipiului Bacău, un echipaj de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău a observat un bărbat care consuma alcool și provoca scandal în spațiul public.

În urma verificărilor efectuate în baza de date EDAC, jandarmii au constatat că acesta figura ca fiind căutat, conform unui Regulament al Uniunii Europene, pentru a participa la o procedură judiciară. Autoritățile competente au fost informate prin Biroul SIRENE, iar formalitățile legale au fost demarate.

La încercarea de a fi interceptat, bărbatul a devenit agitat, a refuzat să se legitimeze și a manifestat un comportament agresiv. Pentru siguranța sa și a celor din jur, jandarmii l-au imobilizat și l-au condus la sediul unității.

Ulterior, acesta a fost sancționat contravențional, conform Legii nr. 61/1991, cu o amendă în valoare de 3000 de lei.

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău au reamintit că sunt prezenți permanent în zonele aglomerate ale municipiului pentru a asigura siguranța cetățenilor și pentru a preveni faptele antisociale, îndemnând totodată populația să solicite sprijinul jandarmilor ori de câte ori este nevoie.