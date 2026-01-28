Bărbat arestat preventiv în Bacău după ce a condus fără permis și sub influența alcoolului

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău a anunțat, printr-un comunicat de presă transmis la data de 27 ianuarie 2026, arestarea preventivă a unui bărbat cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Potrivit procurorilor, prin ordonanța din 26 ianuarie 2026 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 335 alin. (2) și art. 336 alin. (1) din Codul penal, cu aplicarea dispozițiilor referitoare la recidivă și concurs de infracțiuni.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în data de 25 ianuarie 2026, în jurul orei 18:10, inculpatul a condus un autoturism pe strada Ștefan cel Mare din Bacău, deși avea permisul de conducere anulat din 12 martie 2024. În același timp, acesta se afla sub influența alcoolului, având o alcoolemie de 1,83 g‰ la ora 18:40 și de 1,66 g‰ la ora 19:40, valori ce corespund unei îmbibații alcoolice de peste 0,80 mg/l alcool pur în sânge.

În momentul în care a fost somat de un echipaj de poliție să oprească, folosindu-se semnalele acustice și luminoase, conducătorul auto ar fi mărit viteza de deplasare, ar fi pătruns pe culoarea roșie a semaforului și și-ar fi continuat deplasarea pe o stradă adiacentă. Ulterior, acesta a pierdut controlul volanului, a urcat pe trotuar și a lovit un indicator rutier, care a fost proiectat într-un autoturism parcat.

La aceeași dată, procurorul de caz a solicitat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoria Bacău arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile. Propunerea a fost admisă în data de 26 ianuarie 2026, fiind dispusă măsura arestului preventiv.

Reprezentanții Parchetului subliniază că aceste activități procedurale nu aduc atingere, în nicio situație, principiului prezumției de nevinovăție.