Banii, ochii dracului. Scandal în Asociația de Proprietari str. Mihai Viteazu nr.5

Vlad Ungureanu, un băcăuan proprietar a unui imobil de pe str. Mihai Viteazu nr. 5, scara B, a trimis o reclamație către publicația nostră prin care a semnalizat următoarele:

Asociația de Proprietari Mihai Viteazu nr 5 încasează venituri din chirii – venituri care nu sunt și nu au fost comunicate transparent membrilor asociației De la înființarea asociatiei și până în prezent, locatarii nu au fost înștiințați de valoarea lunară/anuală și totală a acestor venituri De la înființarea asociației și până în prezent au fost făcute cheltuieli – cheltuieli care nu sunt comunicate transparent membrilor asociației și nu au fost efectuate conform legii asociațiilor de proprietari. Cheltuielile au fost făcute preponderent pentru scara C în detrimentul scării B fără să se comunice nimic către proprietarii apartamentelor fără cereri de oferte cu societăți preferate de administratorul asociație. Asociația a luat hotărârea să divizeze cele două scări de bloc (scara B și scara C) și să excludă Scara B din cadrul asociației fără să obțină acordul proprietarilor.

„Scrisoarea” a ajuns la noi la redacție iar în ea se precizează că rândurile au fost adresate spre soluționare și la Poliția Economică. Nu știm dacă „epistola” a ajuns la compartimentul din Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, dar noi l-am contactat pe președintele asociației, Dumitru Munteanu. Acesta a încercat să ne facă o „istorie” a poveștii ca să înțelegem de unde a generat conflictul. Munteanu a precizat că cei de la scara C s-au unit în asociație de proprietari și că cei de la B au vrut și ei să intre în asociație. Numai că, înainte de acel moment, după cum a povestit Dumitru Munteanu, o companie de telefonie mobilă a amplasat niște antene și au acceptat să le plătească locatarilor de la scara C taxa de utilități sau alte sume cu care asociația să rezolve problemele locatarilor. În primă fază, după cum spune Munteanu, cei de la scara B nu au avut obiecții asupra acestor bani, dar cu timpul și-au cerut niște drepturi. Și de aici s-a iscat scandalul. Acum cei de la scara C vor să plece în altă asociație… iar problemele sunt departe de a se rezolva.

Iar acesta este doar un caz al unor probleme care se iscă în asociațiile de proprietary, probleme care dacă nu se rezolvă între locatari, pot ajunge chiar în instanță.