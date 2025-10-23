Bal Mascat pentru bobocii de la „Economic”

Într-o atmosferă autumnală, Teatrul de vară ”Radu Beligan” a fost gazda unui eveniment de neuitat – Balul Bobocilor de la Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacău.

După-amiaza de luni, 20 octombrie, a fost marcată de energie, voie bună și momente spectaculoase, transformându-se într-o adevărată sărbătoare pentru întreaga comunitate școlară.

Prin tema aleasă, ”Bal mascat”, această ediție a stat sub semnul misterului și ne-a purtat cu gândul peste mări și țări, spre Carnavalul de la Veneția, de la Nisa sau de la Rio de Janeiro.

Evenimentul a fost coordonat de o echipă inimoasă formată din elevi, profesori și reprezentanți ai părinților, care și-au pus în valoare spiritul organizatoric și creativitatea.

Atmosfera a fost dinamizată de publicul entuziast care a fost alături de concurenți și i-a susținut prin aplauze la scenă deschisă.

1 de 25

În cadrul competiției, cei mai talentați și carismatici boboci au fost premiați astfel:

Miss Boboc: Patrichi Maya

Mister Boboc: Cernat Kevin

Premiul al II-lea: Săpătoru Beatrice și Zaharia Marian

Premiul al III-lea: Său Denisa și Alinei Vlad

Miss popularitate: Antonache Livia

Mister popularitate: Alinei Vlad

„Pentru bobocii noștri, acest eveniment marchează începutul unui drum plin de realizări și provocări, o zi plină de emoție și frumos.

Respectând tradiția, zece perechi de boboci au intrat în cursa pentru titlul de MISS și MISTER BOBOC 2025 și, indiferent de premiul obținut, toți au convins prin talent, determinare și dorința de a străluci, au antrenat publicul și au făcut spectacol, în cel mai bun sens al cuvântului.

Îi felicităm pe toți bobocii pentru implicarea și spiritul de competiție de care au dat dovadă! Mulțumim tuturor celor care au contribuit la succesul acestui eveniment și așteptăm cu nerăbdare ediția viitoare a Balului Bobocilor din cadrul Colegiului Economic ”Ion Ghica” Bacău.”

director adjunct, Răzvana Cotfase