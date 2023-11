BacăuMUN 2023: 9 ani de inspirație pentru tinerii diplomați

„Delegat, ai cuvântul.”

Cuvintele „președintelui” de comitet răsună cu un ecou puternic. Ai antenția întregului public. Este momentul tău! Cu încredere, dar și o fărâmă de emoție, te ridici, pregătit să susții discursul introductiv la care ai trudit zile întregi. Îți ajustezi grijuliu nasturii de la sacou, te asiguri că privirea îți este ațintită asupra tovarășilor delegați din comitetul ce te „adăpostește”… Insigna! Îți întorci insigna, ca toată lumea să recunoască statul pe care îl reprezinți și, cu glas ferm, îți inaugurezi pledoaria prin emblematica formulă introductivă…

”Onorabili președinți, stimați delegați, dragi membri ai presonalului și presei…”

A IX-a Ediție a conferinței de dezbatere BacăuMUN s-a încheiat.

O ediție categoric plină de surprize, entuziasm și emoție, după cum a sugerat „frântura” de narațiune din deschiderea acestui articol, creionând experiența unui delegat ce a participat la conferință… O ediție mult-râvnită, care a luat sfârșit tot atât de rapid precum a început, lăsându-ne dorind mai mult și tânjind după următoarea, care va marca un deceniu de tradiție, progres și dorință de schimbare în cercul academic al elevilor și liceenilor orașului Bacău.

Dar, întâi de toate, pentru cititorii nefamiliarizați… ce este, mai exact, MUN? Ce constituie această abreviere și de ce este atât de important să comemorăm realizarea unui proiect desfășurat sub această „etichetă”?

„MUN”, abreviere adoptată din varianta în limba engleză, ”Model United Nations” – „Model Națiunile Unite”, reprezintă un proiect care a luat ființă (într-un mod neoficial) la Universitatea Oxford, în 1921. Cu timpul, conceptul s-a răspândit și pe alte continente, ajungând și în America, la Harvard, devenind un adevărat „fenomen academic”. În teorie, un MUN are scopul de a simula activitatea unei organizații internaționale, precum Națiunile Unite (ONU), Uniunea Europeană (UE) sau Asociația Națiunilor din Sud-Estul Asiei (ASEAN), întreținând dezbateri și discuții pe diverse teme de interes, între reprezentanții unor state sau figuri politice relevante pe plan mondial, numiți „delegați”. Având în vedere natura formală specifică unui astfel de mediu, delegații mențin o conduită potrivită pe parcursul dezbaterilor și comunică în limba engleză.

MUN a fost adus în Bacău acum nouă ani, fiind organizat de elevii Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu”, sub atenta și abila îndrumare a doamnei profesoare Diana Popa, MUN Advisor. Cu ocazia fiecărei ediții, Secretariatul și Echipa de Organizare și-au lăsat amprenta asupra acestei îndrăgite conferințe, care a reușit să adune participanți din toată țara, abordând subiecte de actualitate, de o importanță aparte, precum problema legalizării drogurilor, conflictul din Fâșia Gaza sau necesitatea protejării și conservării limbilor și culturilor izolate.

A IX-a Ediție a debutat pe 20 octombrie 2023, în aula Universității „Vasile Alecsandri” Bacău, unde actualii membri ai Secretariatului BacauMUN, Palăr Rareș (Secretar General), Tăbăcaru Denis (Secretar General Adjunct), Popa Diana (Directorul Adunării Generale), Corodeanu Codrin (Directorul Adjunct al Adunării Generale), Sofian Mihnea (Appointee) și ai Echipei de Organizare, Olariu Ioana (Coordonator Advertising), Tofan Cassandra (Coordonator Media), Rusu Ana (Coordonator Design), Antoche Alexandru (Coordonator Staff) și Zaharia Miruna (Coordonator Press) au ținut discursurile introductive, prezentând delegaților noua (sau, mai bine zis „a noua”) experiență MUN. Apoi, dezbaterile au început pentru fiecare dintre cele șase comitete care intră în constituirea Adunării Generale – SOCHUM („Comitetul Social, Umanitar și Cultural”), prezidat de Corodeanu Codrin, Tulus Lidia și Grigoraș Gabriela, ce a abordat problema conservării culturilor și limbilor „în curs de dispariție”; UNHRC („Comitetul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului”), condus de Modares Armita și Buzilă Elena, ce a dezbătut încălcarea drepturilor inalienabile și inviolabile ale omului sub regimuri totalitare; ECOFIN („Comitetul Economiei și Finanțelor”), prezidat de Popa Ilinca și Țarlungă Mihnea, discutând despre criza pensiilor; ECTHR („Curtea Europeană pentru Drepturile Omului”), condusă de Bursucanu Thea și Pătruț Ștefan, simulând activitatea Curții Europene; HSC („Consiliul Istoric de Securitate”) – „Historical Security Council”, coordonat de Sofian Mihnea și Popa Diana, dezbătând tema Războiului Ruso-Georgian (2008); și, în cele din urmă, CRISIS (comitet ce simulează izbucnirea unei crize, care necesită găsirea unei soluții de către delegați – prezidat de Zaharia Sebastian, Cârciumaru Ioana și Raicu Bogdan), a cărui temă a fost inspirată de unul dintre cele mai populare jocuri din mediul virtual – ”The Last of Us”, care prezintă jucătorilor probabilitatea înfiorătoare a declanșării unei apocalipse zombie (gestionate, totuși, cu succes de către delegații noștri)!

În urma a trei zile pline de conflict, schimbări de situație, expuneri de moțiuni, rezoluții și directive, BacăuMUN 2023 a luat sfârșit, premiind un set de delegați care s-au afirmat în fiecare comitet: SOCHUM – Best Delegate – Kingdom of Sweden; Best Speaker – Republic of Vanuatu – Matei Ana-Maria; Honourable Mention – People’s Republic of China – Cojocaru Daria; Shout-Out – Japan – Buhuță Ana; Best First Timer – Republic of Ecuador – Ciasnog Adelin-Ștefan (aka. Andy); UNHRC – Best Delegate Award – Democratic People’s Republic of Korea – Gâtin Maria; Best Speaker Award- United States of America – Motohoi Bogdan; Honourable Mention – Syrian Arab Republic – Zărnescu Mihai-Vladimir; Shout-Out – Islamic Republic of Iran – Munteanu David; ECOFIN – Best Delegate Award – United States of America – Alexandru Ficău; Best Speaker – People’s Republic of China – Jurebie Ștefan; Honourable Mention – European Union – Banu Ilinca; Shout-Out – International Labour Organisation – Pruteanu Rareș Octavian; ECTHR – Best Advocate: Maria Sfecliș (Advocate 1, J.C. and Others); Best Judge: Toma Andrieș (Judge Paul Lemmens, Belgium) Honourable Mention: Mihnea Pînzaru (Advocate 2, Belgium); Shout-Out: Dascălu Ștefania (Judge María Elósegui, Spain); HSC – Best Delegate: Ioana Stan – Georgia; Best Speaker: Maria Stan – Republic of South Ossetia; Honourable Mention: Alesia Cermak – Russian Federation; Shout-Out: Cană Eduard – Islamic Republic of Iran; CRISIS – Best Delegate – Captain Regan Francis – Cosmin Vlasie; Best Speaker – Shaniqua Deshaun – Ioana Ilie Rusu; Honourable Mention – Ellie Williams – Steliana Teodorescu; Shout-Out – Joel Miller – Popescu Ioana-Elena.

Este arhicunoscută expresia „Tot ce este bun ajunge la sfârșit.” Dar BacăuMUN nu se incheie aici! Misiunea de a da glas unor probleme reale persistă, iar îndatorirea de a preda ștacheta acestui proiect unei viitoare generații rămâne o responsabilitate a cărei îndeplinire va avea loc odată cu organizarea următoarei ediții – onorând un deceniu de progres și debate. Un deceniu de activitate BacăuMUN, unde tinerii sunt puși în fața unui mister și nevoiți să îl elucideze.

Le mulțumim tuturor celor care au depus efortul de a face acest moment unul real, de neuitat și, asemenea articolului de anul trecut, îmi inchei „disertația” în scris cu o prognoză:

Tinerii vor modela materialul lumii viitoare. Lăsați valurile să erodeze, vopselele să coloreze și ambițiile să motiveze. Progresul nu ne este garantat, dar acesta poate și va fi inițiat!

So long, BacăuMUN!

Miruna Zaharia, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național Gheorghe Vrănceanu, Bacău