Judetul Bacau se mentine la varful clasamentului in ceea ce priveste numarul de noi cazuri de rujeola din tara. In saptamana 05 – 09 februarie, in judetul Bacau au fost inregistrate 15 noi cazuri, ceea ce situeaza judetul pe locul doi pe tara, dupa ce, in saptamana anterioara ocupase primul loc cu 21 de noi cazuri. La nivel național, în săptămâna 5-9 februarie s-au înregistrat 126 de cazuri noi, dublu față de săptămâna anterioară (64 de cazuri). Multe noi cazuri au fost înregistrate în județe din Moldova: Vaslui, Iași sau Suceava. Numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă în România raportate până la dată de 09 februarie este 10 749, din care 38 de decese. Rujeola este produsă de un paramixovirus. Rujeola este extrem de contagioasă și se răspândește în principal prin mici picături eliberate din nasul, gâtul și gura unei persoane aflate în stadiul prodromal sau eruptiv precoce al bolii sau prin nucleii de picături transmiși aerian. Răspândirea indirectă prin persoane neinfectate sau prin obiecte este rară. Perioada de contagiune a bolii începe cu 2-4 zile înaintea apariției erupției și durează până la 2-5 zile după debut. 55 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.