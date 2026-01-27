Bacăul reduce semnificativ costul parcării publice: 3,3 lei pe zi pentru abonamentul anual

Municipiul Bacău a redus abonamentul general anual pentru parcările publice. Calculat la nivel zilnic, costul ajunge la aproximativ 3,3 lei pe zi, sumă care permite parcarea oriunde, oricând și fără limită de timp în parcările publice administrate de municipalitate.

Pentru șoferii care preferă opțiuni pe termen mai scurt, abonamentul pentru 6 luni costă 720 de lei în Zona 1 și 660 de lei în Zona 2.

Orarul de funcționare al parcărilor publice cu plată este de luni până sâmbătă, între orele 08:00 – 20:00. În afara acestui interval, precum și duminica, parcarea este gratuită, fără necesitatea achitării vreunei taxe.

Comparativ: cât costă parcarea în marile orașe din România

Potrivit unei analize publicate de Capital.ro, Bucureștiul aplică un sistem diferențiat pe zone, unde taxa anuală ajunge la aproximativ:

796 lei în Zona A,

663 lei în Zona B,

530 lei în Zona C,

398 lei în Zona D.

Cluj-Napoca rămâne orașul cu cele mai ridicate tarife, în special în zonele centrale, unde este aplicat un sistem progresiv menit să descurajeze staționarea îndelungată.

Timișoara utilizează sistemul Timpark, cu tarife exprimate în euro și zone marcate prin culori. Zona Verde (ultracentrală) pornește de la aproximativ 0,75 euro + TVA/oră, Zona Roșie de la 0,50 euro + TVA/oră, iar Zona Galbenă de la 0,35 euro + TVA/oră, plata realizându-se prin SMS sau aplicații mobile.

Constanța aplică un sistem mixt, adaptat caracterului turistic al orașului. În zona centrală, parcarea este taxată la oră, iar rezidenții pot achiziționa un abonament anual de aproximativ 199 de lei. În stațiunea Mamaia, tarifele cresc semnificativ în sezonul estival, ajungând chiar de patru ori mai mari față de extrasezon.