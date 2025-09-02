Bacăul introduce automate moderne pentru bilete și abonamente la transportul public

Primăria Municipiului Bacău a anunțat instalarea a opt automate de eliberare bilete și încărcare abonamente în cadrul sistemului de management al traficului. Noile aparate vor fi puse în funcțiune treptat, odată cu finalizarea instalării softurilor necesare.

Automatele vor permite călătorilor să achiziționeze bilete și să își reîncarce abonamentele într-un mod mai rapid și mai comod. În plus, ele pot fi configurate pentru funcții suplimentare, în funcție de nevoile comunității.

📍 Locațiile unde au fost montate automatele:

Narcisa tur – Str. Republicii

Parcul Trandafirilor

Str. Ștefan cel Mare retur – Arena Mall

Gara Bacău

Aprodu Purice tur

Tic-Tac tur – Calea Mărășești

Piața Sud retur – Calea Mărășești

Chimiei tur – Str. Republicii

Prin această investiție, administrația locală urmărește modernizarea infrastructurii de transport public și reducerea timpului de așteptare pentru achiziția titlurilor de călătorie.