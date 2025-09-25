Bacăul devine capitala judo-ului românesc și internațional

În perioada 26-28 septembrie, în Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” se vor derula două competiții de prim-plan: finala CN Ne-Waza Under 14 și U16 și cea de-a treia ediție a International Shosha Cup

La finalul acestei săptămâni, Bacăul va deveni principalul punct de interes pe harta judo-ului. Atât pe plan intern, cât și internațional. În ultimul weekend din septembrie, în Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” vor avea loc două competiții de mare anvergură organizate de ACS Shosha Bacău: finala Campionatului Național Ne-Waza Under 14 și U16 și International Shosha Cup. Este pentru prima oară când Bacăul va găzdui, în același weekend, un campionat național și un turneu de o asemenea dimensiune.

La finala Naționalelor Ne-Waza U14 și U16, programată vineri, 26 septembrie, sunt așteptați în jur de 450 de sportivi, în timp ce la International Shosha Cup, care va intra pe tatami sâmbătă, 27 septembrie, și-au anunțat participarea în jur de 700 de tineri judoka de la categoriile de vârstă U10, U12, U14 și U16. Merită notat că la această a treia sa ediție, International Shosha Cup își validează statutul de super-turneu internațional în condițiile în care va reuni pe spațiile de luptă sportivi din Franța (o premieră pentru Bacău), Turcia, Georgia, Ucraina, Egipt și Republica Moldova.

„Punem din nou Bacăul pe harta marilor evenimente sportive. Am reușit să aducem o delegație din Franța, una dintre cele mai puternice națiuni din judo după Japonia. Dacă în anii precedenți am abut 350 de sportivi străini, acum, numărul acestora îl va depăși pe cel al concuenților din România”, a declarat profesorul Dorin Cruceanu, președintele ACS Shosha, care a adăugat:

„La Shosha Cup niciun sportiv băcăuan nu plătește taxă de participare- un principiu pe care l-am implementat de ani buni și care este respectat în lumea judo-ului. Vrem să ne autodepășim, să ne facem apreciați pe plan internațional și să demonstrăm că Bacăul poate organiza evenimente de top”. De altfel, ACS Shosha s-a transformat în ultimii ani într-un adevărat ambasador al comunității băcăuane, o dovadă fiind și faptul că numai în 2025 clubul a inclus în calendar, alături de alte asociații, șase evenimente majore. Iar finala Naționalelor Ne-Waza și International Shosha Cup constituie punctul culminant.