Între 29 ianuarie și 2 februarie, în județul Bacău s-au înregistrat 21 de noi cazuri de rujeolă, fapt care ne situează pe primul loc pe țară. Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile anunţă că în ultima săptămână s-au înregistrat 64 de cazuri noi de rujeolă în nouă judeţe şi în municipiul Bucureşti. Numărul total al îmbolnăvirilor a ajuns la 10.623 de la debutul epidemiei în România, între care 38 de decese. Potrivit statisticii CNSCBT, 10.153 de cazuri au apărut la persoane care nu s-au vaccinat deloc. Rujeola (pojarul) este o boală infecțioasă care adesea duce la complicații. Din 4 persoane care fac rujeolă 1 are nevoie de spitalizare.

Pentru 1 din 1.000 de bolnavi de rujeolă, boala este mortală. Vaccinul împotriva rujeolei protejează copiii împotriva acestei boli. În România 9 din 10 parinți își vaccinează copiii.

