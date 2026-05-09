Bacăul are nopți pe care nu le observi în grabă.

Dar dacă te oprești câteva clipe, orașul începe să vorbească în lumini, reflexii și culori.

Movul acesta electric care îmbracă arborii, asfaltul încă ud după ploaie, liniștea bulevardului și luminile care se pierd în depărtare transformă orașul într-un decor aproape cinematografic. Parcă nu mai e același Bacău pe care îl traversăm ziua în fugă.

Pistele de biciclete, aleile curate, umbrele copacilor și silueta bisericii luminate creează un contrast superb între urban și calm. Un oraș care, noaptea, respiră altfel.

Uneori, frumusețea nu stă în marile atracții, ci în momentele simple: o plimbare târzie, o bancă udă de ploaie, câteva lumini colorate și sentimentul că orașul încă are suflet.

Bacău, în nuanțe de neon.

