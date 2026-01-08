Băcăuanii au luat cu asalt Centrul de Transfuzii încă din prima zi lucrătoare a anului

Dimineața lui 5 ianuarie 2026, o dimineață de luni, după multe zile de sărbătoare, nu arăta nici pe departe foarte încântătoare. Pe la ora 7.00 străzile erau aproape pustii, mai ales că mulți băcăuani beneficiază de vacanță prelungită, până pe 7 sau 8 ianuarie.

La fel de slabe erau și așteptările la Centrul de Transfuzii Bacău, unde se credea că, oamenii fiind după sărbători cu mese întinse, puțini vor fi cei care s-ar gândi că pot să doneze sânge. Și cum socolteala din târg nu se potrivește cu cea de acasă, realitatea a fost cu totul alta, iar personalul de la Centrul de Transfuzii a avut parte de o surpriză…plăcută.

La ora la care am vizitat Centrul de Transfuzii, adică puține minute peste 11.00, 40 de persoane deja trecuseră prin procedura de donare, iar alte persoane așteptau, încă, la rând. Acest fapt constituie o premieră, după cum ne-a spus dr. Adriana Ghindă, directoarea Centrului de Transfuzii Bacău, care a precizat că au fost mai multe noutăți în ultima perioadă: „Dacă numărul celor care donau era mare înainte de Crăciun, anul trecut am consemnat creșterea numărului de donatori între Crăciun și Anul Nou, pe 29, 30 și 31 decembrie. S-a recoltat chiar și în ultima zi a anului.”

Anul trecut au fost cu 1000 de donatori mai mult față de anul precedent

Premierele par să se țină lanț la Centrul de Transfuzii Bacău, acolo unde anul trecut s-a înregistrat un nou record. Mai exact, în 2025 au fost 10.750 de donări, față de 9.704 înregistrate în anul precedent.

„Este pentru prima dată când înregistrăm peste 10.000 de donări într-un an. Ca să vă faceți o idee, în 2022 au 7884 de donări. A crescut și numărul donatorilor, fără discuție. Între timp au apărut donatori noi, donatori inițiali, chiar dacă alții au împlinit vârsta de 60 de ani și au ieșit din rândul donatorilor”, ne-a spus dr. Adriana Ghindă.

Astfel, se constată o creștere a numărului donatorilor. Dacă un donator poate dona de 4 ori pe an un bărbat și de 3 ori pe an o femeie, numărul de donări indică faptul că a crescut și numărul donatorilor.

„Eu chiar am făcut o statistică. Am preluat centru în 2015 cu o colectă de 7200 pe an. Și a crescut. Dar a crescut foarte mult din 2024, de când s-a mărit valoarea tichetelor de masă pentru donatori”, a declarat șefa Centrului de Transfuzii Bacău. Reamintim faptul că valoarea tichetelor primite de un donator la fiecare donare a crescut de la aproape 70 de lei la 280 de lei, lucru ce s-a simțit imediat în creșterea numărului de donatori. Dacă rămânem în zona statisticilor, numărul donatorilor în funcție de sex este aproape egal, cu un mic plus de partea bărbaților.

Dincolo de importanța civică a actului de donare dar și al avantajelor oferite donatorilor, între care amintim bonurile de masă, posibilitatea de analize gratuite, zi liberă de la muncă și, în unele cazuri, chiar și abonamente gratuite la transport public, donarea vine și cu alte aspecte importante pentru donatorii de sânge:

„Este foarte bine să donăm sânge pentru că, în primul rând, se produce o reînoire a elementelor figurate ale sângelui – globule roșii, globule albe. Normal că prin donare de sânge se eliberează o cantitate destul de importantă, dar fără a afecta echilibrul organismului. Totuși, 480 ml este o cantitate considerabilă. Dar mai este un aspect. Organismul se învață cu o pierdere de sânge, astfel încât, dacă Doamne ferește de un accident, cu pierdere de sânge, altfel reacționează organismul unui donator, care este învățat cu această pierdere de sânge. Adică, organismul lui este antrenat să se refacă”, a explicat dr. Adriana Ghindă.

Actul de donare poate fi făcut de persoane cu vârste între 18 și 60 de ani, în anumite condiții fiind solicitate acte medicale eliberate de medicul de familie. De exemplu, pentru o persoană trecută de 50 de ani se poate solicita o adeverință de la medicul de familie tocmai pentru a se verifica dacă donatorul nu are afecțuini cornice sau că nu se află sub vreun tratament.

Stocurile de sânge

Îmbucurător este și faptul că în urma recordului doborât la numărul de donări stocurile de sânge sunt mari, ceea ce a asigurat un confort mental în perioada sărbătorilor, comparativ cu ani în urmă când efeciv se stătea cu sufletul la gură din cauza stocurilor insuficiente de sânge. La fel de îmbucurător este și faptul că această tendință de creștere semnificativă a stocurilor de sânge se manifestă și la nivel național.