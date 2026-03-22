Băcăuanca Ramona Verman, a șasea în lume la Senioare, cu record personal!

Deși se află în ultimul său an de Tineret, sportiva de 22 de ani antrenată de Aura Balaban la CSM Bacău a reușit săritura carierei la Mondialele Indoor de Senioare din Polonia și, cu 6,72 metri, a intrat în Top 6 la lungime

Performanță de răsunet pentru atleta băcăuană Ramona Elena Verman. Duminică, la Campionatele Mondiale de Sală pentru Seniori de la Torun, din Polonia, sportiva antrenată de Aura Balaban la CSM Bacău s-a clasat a șasea la săritura în lungime, cu un record personal de 6,72 metri!

Reușita este cu atât mai impresionantă cu cât Ramona se află în ultimul său an de Tineret, fiind, la 22 de ani, mezina probei la Mondialele Indoor de la Torun. „CSMeoaica” nu a avut nicio săritură ratată, începându-și seria cu un 6,60m, urmată apoi cu un 6,61 m și de un 6,58.

Cu precizarea că a treia săritură, măsurând 6,58metri, a fost una „fără prag”, ceea ce presupune un surplus de 22 de centimetri care i-ar fi adus Ramonei Verman un rezultat senzațional de 6,80m, echivalent cu medalia de bronz a Mondialelor, adjudecată de columbianca Linares!

Recordul personal de 6,72 m a fost izbutit de Ramona la a cincea sesiune de sărituri și a corectat cu trei centimetri PB-ul băcăuancei, stabilit luna trecută, la Campionatee Naționale.

Mondialele de Sală din Polonia au fost câștigate de portugheza Agate de Sousa, cu 6,92 m, urmată de campioana europeană Indoor de anul trecut, italianca Larissa Iapichino și, așa cum aminteam, de columbianca Natalia Linares, care a luat bronzul cu 6,80m.

„Reușita Ramonei Verman este extraordinară și ne arată că această atletă, dacă va fi sănătoasă și susținută, va ajunge printre cele mai mari din lume la proba sa, săritura în lungime”, a declarat antrenoarea „CSMeoaicei”, Aura Balaban, care a ținut să fie alături de eleva sa în Polonia: „

Faptul că la primul său Mondial de Senioare –ea având încă vârsta ce o încadrează la Tineret- a reușit un record personal și, mai mult, s-a clasat pe locul șase în lume, subliniază atât valoarea, cât și puterea de concentrare a Ramonei. Și vorbim de o competiție majoră, la care, cu excepția campioanei olimpice, au venit –atenție, în baza calificărilor!- cele mai bune atlete din lume la lungime.

Ramona Verman are un spirit de mare campioană în codițiile în care majoritatea recordurilor personale le-a reușit la întreceri de cel mai înalt nivel. Anul trecut s-a laureat campioană europeană Under 23 cu PB-ul de 6,60, după care s-a clasat a treia la Balcaniada de Senioare cu 6,63, iar acum, la primul său Mondial de Senioare a ajuns la 6,72”.

Pentru Ramona Elena Verman, cea mai bună sportivă a județului Bacău în 2025, performanța de răsunet de la Mondialele de Sală pentru Senioare de la Torun reprezintă deopotrivă o confirmare și o motivație pentru Europenele de Senioare în aer liber programate la vară, la Birmingham. Felicitări și mult succes, Ramona!