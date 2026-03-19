Băcăuanca Rada Ciobanu, campioană națională U16

O nouă reușită pentru sportiva antrenată de Constantin Manole și Lavinia Bălan la SCM-PC, care și-a completat bogatul palmares cu un aur la 70 kg

Competiția și medalia pentru judoka băcăuană Rada Ciobanu. La o lună după ce s-a laureat vice-campioană a României la o categorie superioară de vârstă, Under 18, sportiva antrenată de Constantin Manole și Lavinia Bălan la SCM- Palatul Copiilor Bacău și-a trecut în palmares un nou titlu de campioană.

Exact așa cum a făcut-o mereu în ultimii ani, atât pe plan intern, cât și internațional. Weekendul trecut, la Campionatele Naționale Under 14 și U16 de la București, competiție ce a reunit pe spațiile de luptă aproximnativ 800 de judoka din întreaga țară, Rada a cucerit aurul național la U16, în limitele categoriei 70 kg.

Un succes pe cât de important, pe atât de firesc care confirmă nu doar valoarea ci și pasiunea, ambiția și munca unei sportive băcăuane ce ne-a obișnuit cu rezultate de top. Rada Ciobanu nu a fost singura reprezentantă a SCM- Palatul Copiilor prezentă pe podiumul Naționalelor derulate în capitală.

Alte două sportive antrenate de Constantin Manole și Lavinia Bălan au figurat pe lista medaliatelor, ambele cu evoluții de bronz: Isidora Cojocaru la U16, 44 kg și Maria Caltea la U14, 52 kg. Aproape de podium au fost și Ioana Ciobanu și Cezar Corolea, care s-au clasat pe locul 5 la +63 kg, respectiv -60 kg, în timp ce Denis Paladie, Paula Farauanu, Bianca Ostahie, Rareș Mihalcea, Tudor Palade, Kevin Manolea și Ioana Moldovan au avut prestații apreciate de cei doi antrenori.

„Felicitări tuturor sportivilor noștri pentru efort, determinare și curaj, pentru performanțele obținute la acest Campionat Național, ce consolidează tradiția rezultatelor bune din acest an”, a fost concluzia antrenorilor SCM- PC Bacău, Constantin Manole și Lavinia Bălan.