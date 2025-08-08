Băcăuanca Daria Vrînceanu, vice-campioana Europei U 20 la triplusalt!

O nouă super-reușită în contul Dariei Vrînceanu. După ce luna trecută a obținut aurul la Festivalul Tineretului Olimpic European cu recordul competiției în proba de triplusalt, vineri seara, băcăuanca antrenată de Cristi Nemțeanu la CSȘ și SCM Bacău s-a laureat vice-campioană europeană U20 la triplusalt.

La Europenele de Juniori 1 desfășurate la Tampere, în Finlanda, Daria Vrînceanu a cucerit argintul continental cu cel mai bun rezultat al carierei: 13,75 metri! O performanță de excepție, în condițiile în care precedentul record personal al Dariei era 13,65 și fusese stabilit în iulie la FOTE.

În plus, la Europenele U20 din Finlanda, băcăuanca în vârstă de 17 ani s-a confruntat cu sportive mai mari, cu vârste de 18 și 19 ani. Titlul continental a revenit italiencei de 19 ani, Saraceno, cu recordul competiției, 13,24! Reușita Dariei Vrînceanu, care, alături de antrenorul său, Cristi Nemțeanu au reprezentat cu succes Bacăul și România la Europenele de Juniori 1 din Finlanda confirmă, o dată în plus, clasa atletismului băcăuan.

Clasă internațională! Pe final, să mai notăm două aspecte. Primul: reușita Dariei vine la nici o lună după ce alte două atlete băcăuane, Alexia Dospin și Ramona Verman s-au încununat campioane europene U23 la triplusalt, respectiv lungime, aducând singurele medalii României la întrecerile continentale U23 din Norvegia.

Al doilea aspect: argintul european U 20 cucerit de Daria Vrînceanu vine la fix zece ani după ce o altă atletă formată de Cristi Nemțeanu la CSȘ și SCM, Georgiana Aniței triumfa la Mondialele de Juniori 2 din Columbia la triplusalt. Super!