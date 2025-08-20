Băcăuanca Daria Vrînceanu, cea mai bună triplusaltistă a lumii la Junioare 2!

Rezultatul de 13,75 metri cu care a cucerit titlul de vice-campioană europeană Under 20 în Finlanda a permis sportivei de 17 ani antrenate de Cristi Nemțeanu la CSȘ și SCM Bacău să fie pe primul loc în topul mondial U18 al sezonului

Se poate ca rezultatul care ți-a adus locul 2 în Europa să te plaseze pe prima poziție în lume? Se poate. Se poate dacă te numești Daria Vrînceanu. Și, mai ales, dacă știi să sari precum Daria Vrînceanu. Luna aceasta, la Tampere, în Finlanda, atleta de 17 ani antrenată de Cristi Nemțeanu la CSȘ și SCM Bacău s-a încununat vice-campioană europeană Under 20 la triplusalt. Reușita la o categorie superioară de vârstă a fost posibilă grație unei performanțe echilavalentă cu un record personal. La Tampere, Daria a izbutit cea mai bună săritură a carierei: 13,75 m.

Un record care, pe lângă arginul european la Junioare 1 i-a adus băcăuancei și primul loc în lume la categoria sa de vârstă, cea a Junioarelor 2. Cu acest 13,75 m, Daria Vrînceanu conduce topul mondial al sezonului la triplusalt Under 18, devansând-o cu cinci centimetri pe spanioloaica Ana Estrella De Leon și cu alți 17 pe chinezoaicea Yiqing Xie. O nouă dovadă a pontențialului fantastic pe care-l are sportiva băcăuană, o obișnuită a locului 1 în ceea ce privește ierarhia mondială a performanțelor la triplusalt.

Și un nou succes, care completeză palmaresul fabulos al Dariei în stagiunea 2024-2025. Un palmares care mai include, printre altele, aurul la Festivalul Olimpic al Tineretului European, aurul atât la Balcaniada U20 indoor, cât și la cea în aer liber, argintul la Mondialele Școlare (toate la triplusalt), argintul la Internaționalele României la săritura în lungime, plus argintul la Balcaniada U20 și bronzul la Mondialele Școlare din Bahrein cu ștafeta României.

„Un sezon foarte bun pentru Daria Vrînceanu, un sezon încununat de această performanță care o plasează din nou pe locul în ierarhia mondială a triplusaltistelor la Junioare 2”, a concluzionat antrenorul Cristi Nemțeanu. Interesant este că reușita Dariei la Europenele U20 din Finlanda a venit fix la zece ani de la titlul mondial de junioare 2 la triplusalt obținut de o altă atletă descoperită, lansată și pregătită de antrenorul Nemțeanu, Georgiana Aniței. Și mai interesant este că antrenorul băcăuan a pierdut șirul medaliilor cucerite de elevele sale, surorile Adnana și Daria Vrînceanu, Amelia Negulescu și Alessia Burcă în anul școlar 2024-2025:

„Sunt 52, dacă nu mă înșel”, a declarat Cristi Nemțeanu, care a revenit: „Ba nu, chiar că m-am înșelat. Sunt 57, dintre care nu mai puțin de 13 pe plan internațional”. Dacă ar fi să-l punem și mai tare în dificultate de profesorul Nemțeanu, i-am cere să facă un bilanț al tuturor medaliilor naționale și internaționale din carieră.

„Asta chiar că ar fi o problemă. Dar ca să simplific într-un fel, pot spune că media este cam de 20 de medalii pe an. Iar șirul succeselor a debutat în 1997, la Cluj, cu Lucian Dobreci, care s-a laureat atunci vice-campion național U18 la 100 și 200 m”. Iar seria va continua și în 2026, cu siguranță. Mai ales că vara viitoare, în Statele Unite sunt programate Mondialele U20 de atletism. Și, după argintul european la Junioare 1, Daria Vrînceanu va încerca o săritură care să-i permită aterizarea și pe podiumul Campionatului Mondial U20. O săritură care să treacă de 14m.

„Aceasta este ținta noastră în 2026: să depășim 14 metri. De altfel, anul acesta, Daria a avut sărituri fără prag care au bătut undeva foarte aproape de 14 metri”, a punctat Cristi Nemțeanu. Iar ținta Dariei, pe termen lung, este, evident, Olimpiada. „Un titlu olimpic este visul oricărui sportiv de performanță, prin urmare, și al meu”, a mărturisit Daria Vrînceanu, vice-campioana continentală U20, care a încheiat sezonul de vară cu prima performanță mondială la U18.