Ştefania Alexa, artista de numai 11 ani din Bacău, concurentă la Vocea României, a participat săptămâna trecută de etapa confruntărilor. Ștefania este singurul copil din județul Bacău care ajunge în această etapă a celui de-al doilea sezon al acestei emisiuni.

În etapa confruntărilor, carismatica artistă s-a „duelat” cu alți doi concurenți la fel de talentați, Andreea și Tudor, ambii din București. Toți trei au făcut spectacol pe scenă, primind multe aplauze din partea publicului. Momentul deciziei antrenoarei a fost unul foarte încărcat de emoție. „E foarte greu să aleg: Andreea are tehnică bună, Ştefi are o sensibilitate aparte, Tudor are un timbru pe care îl recunoşti de oriunde”, a declarat Andra. După un lung moment de aşteptare, antrenoarea a anunțat decizia ei: „Merg mai departe cu Ştefi!” Lacrimile de bucurie ale Ștefaniei au fost amestecate cu cele de tristețe pentru colegii ei care nu au trecut mai departe.

„După acest moment, Ștefania a primit multe mesaje de felicitare din partea celor cărora le-a plăcut prezența ei scenică. În fiecare echipă, au rămas acum doar câte 3 copii din 9, ceea ce este o performanță extraordinară pentru Ștefania. Și dacă ţinem cont de faptul că în fazele iniţiale ale acestei emisiuni s-au prezentat la preselecţii peste 1.000 de copii, reușita fiicei mele este cu atât mai meritorie”, declară Irina Alexa, mama Ștefaniei.

Parcurs

Reamintim că, așa cum am mai scris, în Deșteptarea, în etapa audițiilor pe nevăzute, Ștefania a ales să facă parte din echipa Andrei după ce a întors scaunele a doi antrenori: Andra și Marius Moga. Cei doi s-au luptat pentru ea, Andra declarând: „Ai ureche muzicală foarte bună, cânţi foarte bine, eşti perfectă pentru echipa mea”. Chiar dacă are multe activităţi extraşcolare, Ștefania Alexa reuşeşte să facă faţă cu brio și la şcoală, ea terminând anul şcolar cu media 9.97 (premiul 1), fiind elevă a Colegiului Naţional de Artă “George Apostu” din Bacău (secţia pian). Studiază canto cu prof. Claudia Vasilache, persoana care are o mare contribuţie la formarea artistică a Ștefaniei.

Vineri, 13 iulie 2018, de la ora 20.30, va avea loc semifinala emisiunii Vocea României Junior, în care din cei 3 semifinalişti ai fiecărei echipe, doar un singur concurent va ajunge în finală. În echipa Andrei au rămas acum 3 trei fete, Ştefania fiind cea mai mică dintre ele. Îi ţinem pumnii şi îi dorim mult succes!