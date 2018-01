Iarna pare că și-a intrat din nou în drepturi. În Bacău se circulă în condiții de iarnă. La momentul acesta nu s-au mai raportat școli închise din cauza vremii, iar la spital încă nu s-au înregistrat cazuri de adresări legate de patologia specifică. În municipiul Bacău arterele principale au fost deszăpezite, pe șosele s-a împrăștiat antiderapant, pe trotuare se circulă mai greu, dar lucrătorii de la Serviciul public de salubritate sunt deja la curățăt, mai ales în zona centrală. Se așteaptă și o comunicare din partea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. 1 of 9 Conform informațiilor primite de la prefectul Maricica Luminița Coșa, care este și președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, la ora 9,30 nu erau probleme. „Pe drumurile din județul Bacău se circulă normal, în condiții de iarnă. Nu suntem sub avertizarea niciunui cod și sperăm să nu fim. Aceasta este situația în acest moment. Dacă apăr modificări vom lua măsurile necesare și îi vom ține la curent pe cetățeni”, a declarat prefectul județului. 9 SHARES Share Tweet

