Bacău: Peste 100 de persoane au protestat față de măsurile fiscale ale Guvernului

Aproximativ 100 de persoane au participat, joi, 12 februarie, la o manifestație organizată în centrul municipiului Bacău, exprimându-și nemulțumirea față de creșterea taxelor și măsurile de austeritate adoptate de Cabinetul condus de Ilie Bolojan.

Evenimentul a fost organizat de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

Participanții au afișat pancarte cu mesaje critice la adresa Guvernului și au scandat lozinci împotriva politicilor fiscale recente. După adunarea din zona centrală a orașului, protestatarii s-au deplasat în marș către sediul Primăria Municipiului Bacău.

În fața instituției, au fost rostite mesaje și la adresa primarului Lucian Viziteu, nemulțumirile vizând atât deciziile adoptate la nivel național, cât și efectele acestora asupra situației economice locale, inclusiv majorarea taxelor și diminuarea unor facilități fiscale.

Potrivit organizatorilor, acțiuni similare au avut loc în mai multe orașe din țară. Protestele s-au desfășurat sub supravegherea forțelor de ordine, fără a fi semnalate incidente.