Bacăul, pe locul doi la nivel național la nașteri în rândul fetelor sub 15 ani

Bacăul se află pe locul al doilea la nivel național în ceea ce privește numărul nașterilor înregistrate la fete sub 15 ani, potrivit celor mai recente date ale Institutul Național de Statistică (INS). În 2024, în județ au fost înregistrate 34 de nașteri la mame care nu împliniseră 15 ani, fiind depășit doar de Mureș (60 de cazuri).

La nivel național, din totalul de 143.637 de nașteri înregistrate anul trecut, 13.018 provin de la mame cu vârste între 15 și 19 ani – aproape una din 10 nașteri. În 601 cazuri este vorba despre mame sub 15 ani. Situația este cu atât mai gravă cu cât 23 dintre aceste fete au devenit mame pentru a doua oară, iar o adolescentă sub 15 ani a adus pe lume al treilea copil. Alte 652 de fete care nu împliniseră 19 ani se aflau deja la a treia naștere.

Datele plasează Bacăul printre județele cu cea mai ridicată incidență a maternității timpurii, fenomen asociat frecvent cu sărăcia, abandonul școlar și lipsa accesului la informații corecte privind sănătatea reproducerii.

Salvați Copiii România atrage atenția că aceste cifre reflectă „consecințele directe ale unui sistem legislativ care a eșuat să protejeze copiii prin educație” și solicită o reformă profundă a cadrului legal, prin modificarea Legea nr. 272/2004 și a Legea nr. 198/2023.

În prezent, educația pentru sănătate, inclusiv componenta de educație sexuală, poate fi derulată în școli abia din clasa a VIII-a și doar cu acordul scris al părinților. Organizația consideră că această prevedere este inadecvată, în condițiile în care răspunderea penală începe la 14 ani, iar în anumite domenii consimțământul este recunoscut de la 16 ani.

Potrivit organizației, cel mai important impact al programelor de educație sexuală este creșterea capacității copiilor și adolescenților de a detecta, preveni și raporta abuzurile sexuale. O cercetare realizată de Salvați Copiii arată că 66% dintre minorele intervievate au declarat că au primit informații despre educația sexuală, însă aproape 30% au indicat drept surse rude, prieteni sau colegi – canale informale care pot transmite informații eronate.

„Educația pentru sănătate poate juca un rol esențial în combaterea maternității la vârste tinere. Informațiile despre prevenirea sarcinilor nedorite, igienă sau abuz pot reduce semnificativ acest fenomen”, a declarat Gabriela Alexandrescu, președinte executiv al organizației.

În județe precum Bacău, unde fenomenul este accentuat, organizația derulează programe de sprijin medical și social, caravane în mediul rural și sesiuni de informare pentru adolescente. La nivel național, Salvați Copiii a lucrat în peste 400 de comunități rurale și a ajuns la peste 459.000 de mame, gravide și copii până în 5 ani.

Organizația propune introducerea educației pentru sănătate ca disciplină obligatorie, cu ore alocate săptămânal încă din învățământul preșcolar, curriculum unitar și cadre didactice formate special. Reprezentanții acesteia susțin că lipsa unei intervenții coerente perpetuează cercul vulnerabilității, iar copiii continuă să caute informații în mediul online sau în grupul de prieteni.

În contextul în care Bacăul rămâne în topul național al maternității sub 15 ani, organizațiile de protecție a copilului avertizează că fără educație pentru sănătate accesibilă și adaptată vârstei, fenomenul riscă să se mențină la cote alarmante.