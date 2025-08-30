Bacău: o cățea a scăpat cu viață datorită unei intervenții de sterilizare

Dinu Păncescu, șeful Serviciului Gestionare Câini fără Stăpân din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, a relatat un caz cu totul aparte petrecut recent în cadrul programului de sterilizări gratuite.

„Eu v-am spus că există un Dumnezeu al câinilor. Nu cred că am întâlnit un câine mai norocos”, a declarat Păncescu, referindu-se la o cățea adusă la sterilizare alături de alți 93 de câini.

În timpul intervenției chirurgicale, medicii au descoperit că animalul suferea de piometru, o boală gravă și adesea fatală, care constă într-o acumulare de puroi în uter. Afecțiunea este greu de depistat de către proprietari, manifestându-se prin semne discrete, precum starea de apatie. Netretată, boala duce rapid la deces.

„Doar norocul a făcut ca acest câine să fie adus la sterilizat și, astfel, să poată fi salvat”, a explicat șeful serviciului.

El a subliniat că singura soluție eficientă pentru prevenirea apariției piometrului este sterilizarea, procedură recomandată pentru toate femelele care nu sunt destinate reproducției.