Peste cartierul de vest al Bacăului, chiar și peste o parte a comunei Mărgineni, de câteva zile se lasă o ademenitoare aromă de cafea proaspăt prăjită. Vine de la prima fabrică de cafea din Moldova și a treia ca mărime din țară, lansată pe 3 martie în Bacău sub numele Mister Tosh Caffe. Fabrica are sediul central în Onești, un punct de lucru în Bacău, a fost fondată de un grup de tineri întreprinzători români, iar produsul ei este Cafe del Sol.

O cafea de calitate – spun cunoscătorii – depinde de perfecțiunea prelucrării fiecărui bob în parte și de modul în care aceasta este pregătită. A bea o cafea bună este un deliciu, dar a o prepara este o artă care începe de la cultivatorul arborilor de cafea, trece prin tehnologia și profesionalismul celui care prăjește boabele, care ambalează produsul și îl distribuie, și se încheie în ibric și în ceașca servită.

Aceste lucruri le-a înțeles și oneșteanul Răzvan Dan, cofondator & CEO la Mister Tosh Caffe și acționar al cunoscutei companii de distribuție Licurici Impex Onești și al firmei Rise Spedition. Împreună cu Răzvan Vasile, un antreprenor la fel de tânăr din Constanța, a dezvoltat un proiect care – spun chiar antreprenorii – are pur și simplu misiunea de a oferi posibilitatea fiecărui român să consume o cafea proaspătă, sănătoasă și gustoasă, produs căruia să i se cunoască trasabilitatea.

Totul a pornit, însă, de la un vis.

La braț cu trei campioni

De la vis la realitate cafeaua produsă acum în Moldova, în Bacău, a parcurs mai bine de un an. „Primul pe care l-am contactat– ne-a declarat Răzvan Dan – a fost prietenul meu Răzvan Vasile, care lucra în această industrie de ceva vreme. Am aflat de la el că în România avem campionul mondial la prăjit cafea din 2016 la concursul de la Shanghai, Alexandru Niculae, pe care l-am și abordat reușind să îl atragem instant în acest proiect.

1 of 4

De aici a început totul, de la confirmarea lui Alex că vrea să ne ajute să schimbăm lucrurile în România. Alături de Alex a venit și partenerul său, Paul Ungureanu, care este numărul al treilea mondial la concursul de barista World Coffee in Good Spirits din același an, competiţie unde trebuie să prepari anumite cocktail-uri pe bază de cafea. Împreună cu cei doi am construit totul de la zero, guvernați în permanență de misiunea de a oferi fiecărui român posibilitatea să consume o cafea proaspată, sănătoasă și gustoasă.”

Pe Alexandru Niculae nu l-am găsit în fabrică în ziua în care am ajuns acolo, dar am făcut cunoștință cu un alt campion, Andrei Oprișan, cu o experiență de zece ani în domeniu, ajuns din Roman în Bacău, unde este tehnologul fabricii. În biroul managerilor am văzut și un întreg perete acoperit cu diplomele obținute de romașcan în diferitele concursuri, dar Răzvan Dan spune că se va investi permanent în el și că va fi trimis și la campionatele mondiale, să avem și un moldovean printre participanți, poate și printre premiați.

Business-planul care a adus imediat finanțarea

Proiectul a avut la bază un business-plan cu o strategie concretă alături de niște obiective mărețe, dar și de toți indicatorii de performanță pe care cei doi antreprenori urmează să îi monitorizeze. Două bănci au și aprobat finanțarea de care mai aveau nevoie tinerii, pe lângă propriile lor fonduri. Cu banii de la banca aleasă a fost începută investiția, într-o hală din Bacău în care nu existau decât pereții și acoperișul.

„Am construit, practic, de la zero – spune Răzvan Dan. Am finalizat lucrările și dotările în martie 2018 și am dat drumul fabricii. Am aplicat și pe un proiect de Start-Up Nation, pentru fonduri de la stat, și am avut un punctaj bun, care ne-a adus între primii 380 din aproape 15.000 de solicitanți. Punctajul maxim a venit pentru că eram firmă de producție, cu zece salariați, dar și cu utilaje de ultimă generație, cu tehnologie novativă. Însă proiectul nu a fost aprobat, pentru că eu veneam deja dintr-o firmă mare”.

Valoarea proiectului se ridică la peste 600.000 de euro, dar investiția se apropie vertiginos, cu ce mai urmează de făcut, de un milion de euro. La jumătatea anului antreprenorii și-au propus să creeze pentru Bacău încă 50 de locuri de muncă, pe lângă cele 15 deja create.

Cafe del Sol aduce aromele subtile ale Braziliei în Bacău

Boabele verzi de cafea ajung în fabrica din Bacău tocmai de pe plantațiile din Brazilia, țara supranumită „raiul cafelei”. „Am testat cafea și din Peru, din Honduras, din Columbia – spune Răzvan Dan. Însă boabele din Brazilia se remarcă prin aromele de ciocolată și de alune și prin aciditatea redusă. Este o cafea în care nu ai nevoie să pui zahăr!” Boabele sunt de tip Arabica și se cultivă la altitudini mai mari de 800 m, într-un climat prietenos, fără variații mari de temperatură.

În fabrica din Bacău, la recomandarea campionilor cafelei, boabele intră în loturi mici într-un prăjitor artizanal, în care totul este controlat: viteza de rotație a tamburului, fluxul de aer care trece prin prăjitor pentru a elimina reziduurile și fumul, temperatura de evacuare a boabelor, durata procesului. „Este singurul utilaj de acest gen, cu așa capacitate, din România și, din câte știm, chiar din Europa de Est – aflăm de la managerul fabricii. Este de fabricaţie olandeză și este un utilaj complet computerizat ce se folosește și la campionatele mondiale de prăjit cafea.”

Utilajul are o capacitate de 60 de kg pe șarjă, îngrădind astfel capacitatea totală de producție la doar 2 tone într-un schimb de 8 ore.

Regalul cafelei de la Bacău

Despre degustări de vinuri sau de preparate culinare cu zeci și chiar mai mulți participanți am auzit adesea. Dar despre o degustare de cafea cu circa 300 de participanți mai rar. Un astfel de eveniment a avut loc pe 3 martie în Bacău, când s-a consemnat și ziua de naștere a fabricii Mister Tosh Caffe și a brandului Cafe del Sol.

Au venit acolo cei mai importanți clienți ai companiei Licurici din zona Moldovei, reprezentanți ai autorităților locale, ai lanțurilor mari de magazine cu capital românesc, distribuitori mari din toată țara, bancheri, dar și președintele Asociației Cafelei de Specialitate din România, pentru că din 1974 în lume există și acest concept „al cafelei de specialitate” atribuit boabelor de cafea cu cel mai bun gust.

1 of 10

„Am început evenimentul de sâmbătă prin a prezenta participanților viziunea și misiunea noastră și care sunt valorile pe care noi ca și consumatori ni le-am dori de la băutura care ne energizează zi de zi. Așa am conturat deci și care vor fi valorile brandului Cafe del Sol de la care nu vom face niciodată rabat: trasabilitate, calitate, prospețime și gust. Acestea sunt niște valori concrete, «palpabile», în vreme ce în piața de cafea până acum existau doar seducție și promisiuni.”

Acest lucru a fost confirmat și detaliat de către Ionuț Datcu, CEO Wopa Advertising, care a prezentat strategia de marketing a Cafe del Sol, iar directorul general al grupului de firme Licurici, Rise Spedition și Mister Tosh Caffe, Ciprian Fedor, a dezvăluit în premieră care sunt punctele forte ale noului brand de cafea, dar și strategia comercială.

Cu toții au avut ocazia inedită de a-l întâlni pe campionul mondial la prăjit cafea din 2016, Alexandru Niculae, partener al fabricii de cafea din Bacău și responsabilul cu gustul desăvârșit al Cafe del Sol. Acesta a explicat de ce este atât de important procesul de prăjire și chiar a efectuat în fața publicului curios o prăjire a unei șarje de cafea arabica pe un prăjitor artizanal de mostre.

Dar asta nu e tot, pe scenă a urcat și locul 3 mondial la Coffee in Good Spirits, Paul Ungureanu, de asemenea consultant și partener al Mister Tosh Caffe care a încântat audiența cu informații despre universul vast al cafelei, dar și rețeta ideală pentru prepararea corectă a cafelei la ibric, efectuând pe scenă o demonstrație care a schimbat total percepția participanților despre modul de preparare utilizat până în acel moment.

Cum prepari o cafea bună

Procesul tehnologic al fabricii Mister Tosh Caffe are, desigur, secretele lui. Dar producătorii nu se feresc să ofere, public, rețeta corectă de preparare la ibric a cafelei. Rețeta apare chiar pe ambalajul fiecărei pungi Cafe del Sol. Cum se prepară o cafea adevărată? Cafeaua nu trebuie să dea în clocot, ci trebuie amestecată, omogenizată în apă rece înainte de a o pune la fiert. Pe foc se lasă doar până în momentul în care apar primele bule pe margine și se ridică spuma. „Rețeta este trecută pe ambalajul produsului, pentru că ne dorim ca și consumatorul să fie informat, să vadă care este diferența de gust” – recunoaște managerul Răzvan Dan.

Unde găsești Cafe del Sol

Noul brand de cafea este distribuit, pentru început, în zona Moldovei, unde există deja astfel de servicii ale firmelor familiei Dan: în Vrancea, Bacău, Vaslui, Neamț, Iași, Suceava și Botoșani. „Vrem să așezăm foarte bine lucrurile aici, în zona noastră și în universul de 9000 de magazine în care activăm deja cu celelalte produse ca să câștigăm cotă de piaţă – ne explică Răzvan Dan. Însă avem deja cereri din București, de la lanțuri mari de super-marketuri, dar și de la distribuitorii din restul țării care au participat la lansare. Vom evolua cu pași mărunţi, măsuraţi și chibzuiţi.

În Bacău, cafeaua poate fi găsită doar în magazinele cu capital integral românesc. În două-trei luni vom apărea cu produse și în cafenele, sub brandul BRU Urban Cofee.

Strategia de HORECA este de a oferi diversitate și nu un singur sortiment sau brand ca restul producătorilor. Fiecare cafenea ar trebui să ofere posibilitatea consumatorilor de a alege originile cafelei pe care își doresc să o consume. Peste câțiva ani, am luat în calcul și investirea într-un lanț de cafenele sub propriul nostru brand însă avem alte obiective de atins acum. Ne gândim totuși în viitorul apropiat la o cafenea de prezentare, în Bacău unde să se poată degusta o cafea în adevăratul sens al cuvântului.”

Mai multe informații puteți citi pe pagina de Facebook a brandului: https://www.facebook.com/CafeDelSolRomania/

„Totul a plecat de la visul a doi tineri care vor să schimbe ceva în țara noastră și de a oferi consumatorilor o cafea adevărată. Trebuie să schimbăm mentalitatea românilor și în privința consumului de cafea. Cine încearcă o dată cafeaua noastră, garantăm că nu o mai lasă pentru alta. Cafe del Sol vrem să fie cafeaua românilor, consumată de români și comercializată de români.”

Răzvan Dan, cofondator și CEO Mister Tosh Caffe