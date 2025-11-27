Bacău Dance Open-se anunță un weekend cu dans de nivel mondial

Timpul a demonstrat că școala băcăuană de dans sportiv este pe e un trend ascendent, dansatorii sportivi băcăuani reușind rezultate remarcabile la nivel național și internațional, ajungând pe locuri importante în clasamentul național și ocupând poziții favorabile în topul de ranking internațional. Mai mult decât atât, clubul fanion în dans sportiv din Bacău, CS Adamas, a reputat și un prestigios nume în organizarea competițiilor, Bacau Dance Open devenind un eveniment căuat de sportivii din toată lumea.

De-a lungul timpului, Adamas a organizat mai multe competiții, dar anul acesta, Bacău Dance Open, cu licență de concurs internațional WDSF (World Dance Sport Federation) ajunge la ediția a VII-a, ceea ce demonstrează încă odată, că acordarea unei asemenea licențe de către WDSF arată că aici lucrurile au fost bine făcute și că federația internațională are în continuare încredere în ce se realizează în Bacău.

Bacău Dance Open ediția a VII-a, ce va avea loc pe 29 și 30 noiembrie la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, este un eveniment organizat de Clubul Adamas Bacău, în parteneriat cu Clubul Zedan”s din Capitală, sub egida Agenției Naționale de Sport, Federația Română de Dans Sportiv (FRDS) și Worl Dance Sport Federation (WDSF), și cu sprijinul Consilului Județean Bacău și al Primăriei Municipiului Bacău prin Consilul Local. De asemenea, Bacau Dance Open este susținut de Lions Club Internațional, FIALD și Țiriac Auto.

Așadar, sâmbătă și duminică se vor întrece pe parchetul Bacău Dance Open câteva sute de sportivi din Cehia, Italia, Lituania, Bulgaria, Moldova, Polonia, Ungaria, Ucraina și de la cele mai importante cluburi din România. Aceștia vor concura pe categorii de vârstă și clase valorice și vor fi jurizați de un număr de 39 de arbitri dintre care 18 din străinătate. Bacău Dance Open cuprine competiții WDSF Open International Standard & Latin, WDSF Rising Stars Standard & Latin, WDSF Youth Standard & Latin, WDSF Youth Ten Dance, WDSF Junior 2 Standar & Latin, International Basic Competitions and All Categories. În ambele zile de concurs programul va începe de la orele 8.300 și vor dura până aproate de miezul nopții. Cele mai importante confruntări vor fi cele internaționale de open care vor avea finalele începând cu orele 19.30.

Cetățenii din Municipul Bacău vor avea intrarea gratuită la acest eveniment sportiv în baza unui act de identitate.

Programul complet Bacău Dance Open ediția a VII-a

Sâmbătă, 29 noiembrie

SESIUNEA 1

07:30–08:30 Înregistrare

08:00–08:30 Încălzire

08:30–10:30 Competiție

Fete Solo – Debutante

4–7 ani / 8–9 ani / 10–11 ani / 12–15 ani

Fete Solo – Bronz

4–7 ani / 8–9 ani / 10–11 ani / 12–15 ani

Fete Solo – Argint

4–7 ani / 8–9 ani / 10–11 ani / 12–15 ani

Open Fete Solo – Standard

6–11 ani (4 dansuri)

SESIUNEA 2

09:30–10:30 Înregistrare

10:30–11:00 Încălzire

11:00–12:30 Competiție

Debutant (Cha Cha)

4–7 ani / 8–9 ani / 10–11 ani / 12–15 ani

Debutant (Vals Lent)

4–7 ani / 8–9 ani / 10–11 ani / 12–15 ani

Hobby

6–11 ani / 12–13 ani

SESIUNEA 3

11:30–12:30 Înregistrare

12:30–13:00 Încălzire

13:00–15:00 Competiție

Clasa D 12–13 ani

Clasa D 16–35 ani Latino

Open 6–9 ani (4 dansuri) Standard

Open 10–11 ani Standard

SESIUNEA 4

14:00–15:00 Înregistrare

15:00–15:30 Încălzire

15:30–17:00 Competiție

Hobby 14–15 ani

Open Basic 16–35 ani Latino (inclusiv Semifinala)

Open Fete Solo Standard 12-15 ani

Open Clasa A 16–35 ani Latino (inclusiv Semifinala)

WDSF Junior II Latino (inclusiv Semifinala)

WDSF Youth Latino (inclusiv Semifinala)

SESIUNEA 5

16:00–17:00 Înregistrare

17:00–17:30 Încălzire

17:30–19:00 Competiție

Open Basic Junior II Latino

Open Junior I Standard

Open Fete Solo > 16 Standard (inclusiv Semifinala)

Open Basic Junior I Standard

Open Senior Latino (inclusiv Semifinala)

WDSF Rising Star Latino (inclusiv Semifinala)

WDSF International Open Latino (până la Semifinală)

GALA DE SEARĂ ȘI FINALELE

19:00–19:30 Gala Competiției

19:30–23:00 Finale

Runde Finale:

Open Basic 16–35 ani Latino

Open Clasa A 16–35 ani Latino

Open Fete Solo > 16 Standard

Open Senior Latino

WDSF Junior II Latino

WDSF Youth Latino

WDSF Rising Star Latino

WDSF International Open Latino (Semifinală și Finală)

Duminică, 30 noiembrie

SESIUNEA 1

07:30–08:30 Înregistrare

08:00–08:30 Încălzire

08:30–10:30 Competiție

Pre-Competition 2D

6–9 ani / 10–11 ani / 12–15 ani

Pre-Competition 3D

6–9 ani / 10–11 ani / 12–15 ani

Clasa E 6–9 ani

Open Basic 6–9 ani Latino (4 dansuri)

SESIUNEA 2

09:30–10:30 Înregistrare

10:30–11:00 Încălzire

11:00–12:30 Competiție

Clasa E 12–13 ani / 14–15 yrs

Clasa E 16–35 ani Standard

Clasa D 16–35 ani Standard

Open Fete Solo Girls – 6-11 ani Latino

SESIUNEA 3

11:30–12:30 Înregistrare

12:30–13:00 Încălzire

13:00–15:00 Competiție

Clasa E 10–11 ani

Clasa E 16–35 ani Latino

Clasa D 14–15 ani

Open Basic 10–11 ani Latino

WDSF Ten Dance Youth

SESIUNEA 4

14:00–15:00 Înregistrare

15:00–15:30 Încălzire

15:30–17:00 Competiție

Open Basic 16–35 ani Standard (including Semifinal)

Open Basic Junior II Standard

Open Fete Solo Latin 12-15 ani

Open Clasa A 16–35 ani Standard (including Semifinal)

WDSF Junior II Standard (including Semifinal)

WDSF Youth Standard (including Semifinal)

SESIUNEA 5

16:00–17:00 Înregistrare

17:00–17:30 Încălzire

17:30–19:00 Competiție

Open Basic Junior I Latino

Open Junior I Latino

Open Fete Solo > 16 Latino (inclusiv Semifinala)

Open Senior Standard (including Semifinal)

WDSF Rising Star Standard (including Semifinal)

WDSF International Open Standard (up to Semifinal)

GALA DE SEARĂ ȘI FINALELE

19:00–19:30 Gala Competiției

19:30–23:00 Finale

Runde Finale:

Open Basic 16–35 ani Standard

Open Clasa A 16–35 ani Standard

Open Fete Solo > 16 Latino

Open Senior Standard

WDSF Junior II Standard

WDSF Youth Standard

WDSF Rising Star Standard

WDSF International Open Standard (Semifinal & Final)

Alte sute de concurenți se vor întrece și pe 1 Decembrie la Centrul de Afaceri și Expoziții în cadrul Bacău Dance Competition, o competiție de promovare a disciplinelor FRDS, practic un concurs all style, adresat celor care practică dansul de masă, pe diferite secțiuni, pe categorii de vârstă, solo, duo, trio, grupuri și formații. La acest eveniment, accesul în sala de concurs va fi gratuit pentru cetățenii din județul Bacău, in baza unui act de identitate.

În cadrul competiție se vor strânge și fonduri pe bază de bilete donație pentru bolnavii suferinzi de AVC prin recuperare alternativă – dans, muzică, pictură, pentru a stimula activitatea și plasticitatea cerebrală – recuperare foarte bine cunoscută în România și în străinătate.

Bacău Dance Open este un eveniment cofinanțat de Consiliul Județean Bacău.

Vino să îți susții favoriții și să te bucuri de un eveniment remarcabil la Bacău Dance Open.