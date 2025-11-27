Bacău Dance Open-se anunță un weekend cu dans de nivel mondial

Timpul a demonstrat că școala băcăuană de dans sportiv este pe e un trend ascendent, dansatorii sportivi băcăuani reușind rezultate remarcabile la nivel național și internațional, ajungând pe locuri importante în clasamentul național și ocupând poziții favorabile în topul de ranking internațional. Mai mult decât atât, clubul fanion în dans sportiv din Bacău, CS Adamas, a reputat și un prestigios nume în organizarea competițiilor, Bacau Dance Open devenind un eveniment căuat de sportivii din toată lumea.
De-a lungul timpului, Adamas a organizat mai multe competiții, dar anul acesta, Bacău Dance Open, cu licență de concurs internațional WDSF (World Dance Sport Federation) ajunge la ediția a VII-a, ceea ce demonstrează încă odată, că acordarea unei asemenea licențe de către WDSF arată că aici lucrurile au fost bine făcute și că federația internațională are în continuare încredere în ce se realizează în Bacău.
Bacău Dance Open ediția a VII-a, ce va avea loc pe 29 și 30 noiembrie la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, este un eveniment organizat de Clubul Adamas Bacău, în parteneriat cu Clubul Zedan”s din Capitală, sub egida Agenției Naționale de Sport, Federația Română de Dans Sportiv (FRDS) și Worl Dance Sport Federation (WDSF), și cu sprijinul Consilului Județean Bacău și al Primăriei Municipiului Bacău prin Consilul Local. De asemenea, Bacau Dance Open este susținut de Lions Club Internațional, FIALD și Țiriac Auto.
Așadar, sâmbătă și duminică se vor întrece pe parchetul Bacău Dance Open câteva sute de sportivi din Cehia, Italia, Lituania, Bulgaria, Moldova, Polonia, Ungaria, Ucraina și de la cele mai importante cluburi din România. Aceștia vor concura pe categorii de vârstă și clase valorice și vor fi jurizați de un număr de 39 de arbitri dintre care 18 din străinătate. Bacău Dance Open cuprine competiții WDSF Open International Standard & Latin, WDSF Rising Stars Standard & Latin, WDSF Youth Standard & Latin, WDSF Youth Ten Dance, WDSF Junior 2 Standar & Latin, International Basic Competitions and All Categories. În ambele zile de concurs programul va începe de la orele 8.300 și vor dura până aproate de miezul nopții. Cele mai importante confruntări vor fi cele internaționale de open care vor avea finalele începând cu orele 19.30.
Cetățenii din Municipul Bacău vor avea intrarea gratuită la acest eveniment sportiv în baza unui act de identitate.
Programul complet Bacău Dance Open ediția a VII-a
Sâmbătă, 29 noiembrie
SESIUNEA 1
07:30–08:30 Înregistrare
08:00–08:30 Încălzire
08:30–10:30 Competiție
Fete Solo – Debutante
4–7 ani / 8–9 ani / 10–11 ani / 12–15 ani
Fete Solo – Bronz
4–7 ani / 8–9 ani / 10–11 ani / 12–15 ani
Fete Solo – Argint
4–7 ani / 8–9 ani / 10–11 ani / 12–15 ani
Open Fete Solo – Standard
6–11 ani (4 dansuri)
SESIUNEA 2
09:30–10:30 Înregistrare
10:30–11:00 Încălzire
11:00–12:30 Competiție
Debutant (Cha Cha)
4–7 ani / 8–9 ani / 10–11 ani / 12–15 ani
Debutant (Vals Lent)
4–7 ani / 8–9 ani / 10–11 ani / 12–15 ani
Hobby
6–11 ani / 12–13 ani
SESIUNEA 3
11:30–12:30 Înregistrare
12:30–13:00 Încălzire
13:00–15:00 Competiție
Clasa D 12–13 ani
Clasa D 16–35 ani Latino
Open 6–9 ani (4 dansuri) Standard
Open 10–11 ani Standard
SESIUNEA 4
14:00–15:00 Înregistrare
15:00–15:30 Încălzire
15:30–17:00 Competiție
Hobby 14–15 ani
Open Basic 16–35 ani Latino (inclusiv Semifinala)
Open Fete Solo Standard 12-15 ani
Open Clasa A 16–35 ani Latino (inclusiv Semifinala)
WDSF Junior II Latino (inclusiv Semifinala)
WDSF Youth Latino (inclusiv Semifinala)
SESIUNEA 5
16:00–17:00 Înregistrare
17:00–17:30 Încălzire
17:30–19:00 Competiție
Open Basic Junior II Latino
Open Junior I Standard
Open Fete Solo > 16 Standard (inclusiv Semifinala)
Open Basic Junior I Standard
Open Senior Latino (inclusiv Semifinala)
WDSF Rising Star Latino (inclusiv Semifinala)
WDSF International Open Latino (până la Semifinală)
GALA DE SEARĂ ȘI FINALELE
19:00–19:30 Gala Competiției
19:30–23:00 Finale
Runde Finale:
Open Basic 16–35 ani Latino
Open Clasa A 16–35 ani Latino
Open Fete Solo > 16 Standard
Open Senior Latino
WDSF Junior II Latino
WDSF Youth Latino
WDSF Rising Star Latino
WDSF International Open Latino (Semifinală și Finală)
Duminică, 30 noiembrie
SESIUNEA 1
07:30–08:30 Înregistrare
08:00–08:30 Încălzire
08:30–10:30 Competiție
Pre-Competition 2D
6–9 ani / 10–11 ani / 12–15 ani
Pre-Competition 3D
6–9 ani / 10–11 ani / 12–15 ani
Clasa E 6–9 ani
Open Basic 6–9 ani Latino (4 dansuri)
SESIUNEA 2
09:30–10:30 Înregistrare
10:30–11:00 Încălzire
11:00–12:30 Competiție
Clasa E 12–13 ani / 14–15 yrs
Clasa E 16–35 ani Standard
Clasa D 16–35 ani Standard
Open Fete Solo Girls – 6-11 ani Latino
SESIUNEA 3
11:30–12:30 Înregistrare
12:30–13:00 Încălzire
13:00–15:00 Competiție
Clasa E 10–11 ani
Clasa E 16–35 ani Latino
Clasa D 14–15 ani
Open Basic 10–11 ani Latino
WDSF Ten Dance Youth
SESIUNEA 4
14:00–15:00 Înregistrare
15:00–15:30 Încălzire
15:30–17:00 Competiție
Open Basic 16–35 ani Standard (including Semifinal)
Open Basic Junior II Standard
Open Fete Solo Latin 12-15 ani
Open Clasa A 16–35 ani Standard (including Semifinal)
WDSF Junior II Standard (including Semifinal)
WDSF Youth Standard (including Semifinal)
SESIUNEA 5
16:00–17:00 Înregistrare
17:00–17:30 Încălzire
17:30–19:00 Competiție
Open Basic Junior I Latino
Open Junior I Latino
Open Fete Solo > 16 Latino (inclusiv Semifinala)
Open Senior Standard (including Semifinal)
WDSF Rising Star Standard (including Semifinal)
WDSF International Open Standard (up to Semifinal)
GALA DE SEARĂ ȘI FINALELE
19:00–19:30 Gala Competiției
19:30–23:00 Finale
Runde Finale:
Open Basic 16–35 ani Standard
Open Clasa A 16–35 ani Standard
Open Fete Solo > 16 Latino
Open Senior Standard
WDSF Junior II Standard
WDSF Youth Standard
WDSF Rising Star Standard
WDSF International Open Standard (Semifinal & Final)
Alte sute de concurenți se vor întrece și pe 1 Decembrie la Centrul de Afaceri și Expoziții în cadrul Bacău Dance Competition, o competiție de promovare a disciplinelor FRDS, practic un concurs all style, adresat celor care practică dansul de masă, pe diferite secțiuni, pe categorii de vârstă, solo, duo, trio, grupuri și formații. La acest eveniment, accesul în sala de concurs va fi gratuit pentru cetățenii din județul Bacău, in baza unui act de identitate.
În cadrul competiție se vor strânge și fonduri pe bază de bilete donație pentru bolnavii suferinzi de AVC prin recuperare alternativă – dans, muzică, pictură, pentru a stimula activitatea și plasticitatea cerebrală – recuperare foarte bine cunoscută în România și în străinătate.
Bacău Dance Open este un eveniment cofinanțat de Consiliul Județean Bacău.
Vino să îți susții favoriții și să te bucuri de un eveniment remarcabil la Bacău Dance Open.