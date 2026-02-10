Bacău: Contractul pentru pasarela suspendată din Parcul Cancicov, reziliat din cauza nerespectării obligațiilor contractuale

Primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a anunțat încetarea contractului de lucrări cu antreprenorul care executa pasarela hobanată din Parcul Cancicov, ca urmare a nerespectării repetate a obligațiilor asumate prin contract.

Potrivit declarației edilului, notificarea de reziliere a contractului cu Manelli Construcții Generale a fost semnată astăzi. În etapa următoare, administrația locală va dispune realizarea unei expertize tehnice pentru lucrările executate până în prezent, urmând să fie stabilit exact volumul de lucrări rămase și să fie demarată o nouă procedură de achiziție pentru finalizarea proiectului.

Pentru a evita speculațiile și interpretările alarmiste, primarul a făcut o serie de precizări esențiale. Astfel, stadiul fizic al lucrărilor este estimat la aproximativ 70%, iar proiectantul – un specialist cu experiență în acest tip de construcții – a furnizat deja soluția tehnică necesară pentru echilibrarea tablierului și poziționarea acestuia în condiții optime de siguranță.

De asemenea, edilul a subliniat că proiectul va continua și beneficiază în continuare de finanțare din fonduri europene. Totodată, acesta a anunțat că va reveni lunar cu informări publice privind stadiul tuturor proiectelor majore ale municipalității, pentru a asigura o comunicare transparentă și corectă cu cetățenii.