BACĂU: Activități preventive dedicate Zilei Internaționale a Nonviolenței în Școli

Cu prilejul Zilei Internaționale a Nonviolenței în Școli, polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară, Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității Bacău și Biroului Ordine Publică Onești au desfășurat, joi, activități preventive adresate elevilor din municipiile Bacău și Onești.

În fiecare municipiu au fost organizate câte două activități, găzduite de bibliotecile municipale, în colaborare cu reprezentanții acestora. La evenimente au participat peste 500 de elevi de gimnaziu și liceu, alături de cadre didactice.

Polițiștii au prezentat aspecte preventive din cadrul campaniilor derulate la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, transmițând mesaje axate pe respect, responsabilitate și siguranță, precum: „Violența nu te face mai puternic. Respectul, da.”, „Spune NU violenței. Spune DA siguranței.” sau „Diferențele ne fac unici, nu dușmani.”

De asemenea, au fost abordate formele violenței – fizică, verbală, bullying și cyberbullying –, riscurile și consecințele acestora, precum și modalități de prevenire a conflictelor și de gestionare a situațiilor tensionate.

Prin exemple concrete și dialog deschis, elevii au fost încurajați să adopte un comportament responsabil, să solicite sprijinul adulților de încredere în situații dificile și să contribuie la menținerea unui climat sigur în unitățile de învățământ.

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău anunță că va continua activitățile de informare și prevenire, în parteneriat cu instituțiile educaționale și culturale, pentru promovarea unui mediu școlar lipsit de violență.