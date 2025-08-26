BACALAUREAT 2025, SESIUNEA A DOUA: REZULTATE FINALE ÎN JUDEȚUL BACĂU

Ministerul Educației și Cercetării a publicat rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, pentru cea de-a doua sesiune a examenului național de bacalaureat 2025. La nivelul județului Bacău, rata de promovare a ajuns la 29,7%, în creștere cu 2,7% față de procentul inițial de 27%.

Din cei 633 de candidați prezenți, dintre care 411 proveneau din promoția curentă și 222 din promoțiile anterioare, au promovat 201 de candidați (170 înainte de contestații), iar 432 au fost respinși (461 înainte de contestații). Rata de promovare a fost calculată raportat la totalul candidaților prezenți.

Distribuția mediilor de promovare la finalul sesiunii este următoarea:

2 candidați au obținut medii între 9 și 9,99;

1 candidat a obținut medii între 8 și 8,99;

27 de candidați au obținut medii între 7 și 7,99;

171 de candidați au obținut medii între 6 și 6,99.

Și în această sesiune a fost prevăzută etapa de vizualizare a lucrărilor de la probele scrise. În județul Bacău, 13 candidați au solicitat 19 vizualizări, cei mai mulți pentru lucrările la Limba și literatura română și Matematică, urmând Istoria și disciplinele la alegere în funcție de profil și specializare.

În total, s-au depus 256 de contestații: 71 la Limba și literatura română, 98 la proba a doua (55 la Matematică și 43 la Istorie) și 87 la proba a treia, la alegere.

Per ansamblu, în cele două sesiuni ale bacalaureatului 2025, județul Bacău a înregistrat 3.439 de candidați prezenți, dintre care 2.837 au promovat, ceea ce corespunde unei rate de succes de 82,5%, clasând județul pe locul III la nivel național.