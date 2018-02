La final de cantonament, Aerostar a pierdut cu 5-0 amicalul jucat pe terenul divizionarei B. La băcăuani au debutat portarul Potcoavă și stoperul italian Alessandro Masella. Lidera Seriei I din Liga a III-a s-a despărțit de Belecciu și Oanea Divizionara C băcăuană Aerostar a încheiat stagiul de pregătire centralizată. Numai că nu l-a încheiat în mod fericit. Vineri, la ieșirea din cantonament, „aviatorii” au suferit un eșec sever în amicalul disputat la Miroslava, contra gazdelor de la Știința. Pe un teren acoperit cu zăpadă, gruparea aflată pe locul 14 în liga secundă a surclasat Aerostarul cu 5-0. Aflată la al nouălea succes consecutiv (trei în campionat și șase în jocuri de pregătire), Știința Miroslava nu a lăsat nicio șansă oaspeților, Milea, Buhăcianu, Țapu și „dubla” lui Al. Marin condamnând echipa băcăuană la o înfrângere drastică. „Practic, noi nu am contat în acest meci. Înfrângerea mă deranjează atât prin proporțiile scorului, cât și prin prisma erorilor pe care le-am comis în apărare. Pe viitor, voi evita programarea unor teste cu adversari superiori valoric imediat după încheierea cantonamentului deoarece ele ne aduc doar deservicii”, a declarat antrenorul „aviatorilor”, Cristi Popovici. Tehnicianul băcăuan a adăugat: „Cu o zi mai devreme noi am efectuat două antrenamente fizice. Dacă știam că terenul de la Miroslava prezintă cu un strat gros de zăpadă, nici nu aș mai fi făcut deplasarea”. Aerostar a început meciul de la Miroslava în formula: Potocoavă- Ardei, Mihăeș, Mihălăchioae, Strat- R. Istrate, Fl. Istrate, Chirilă, Căinari- Vraciu, Hurdubei. În partea secundă, lidera Seriei I din Liga a III-a a mizat pe garnitura: Hărăguță- Mihălăchioae, Ichim, Masella, Tilibașa- Buciuman, Chirilă, Sahru, Artenie- A. Pavel, Enea. La amicalul cu Știința Miroslava, la Aerostar au debutat ultimele două achiziții ale iernii. Este vorba de portarul Octavian Potocoavă și de stoperul italian Alessandro Masella. Potcoavă vine de la Hărman și poate fi utilizat și ca U19. Masella, în schimb, a mai lucrat sub comanda lui Cristi Popovici la SC Bacău și Foresta Suceava. În vârstă de 21 de ani, Masella s-a despărțit în această iarnă de Foresta, echipă aflată în colaps. Două sosiri, dar și două plecări pentru Aerostar: Alex Belecciu și Cătălin Oanea. Aducerea lui Masella îl scoate pe Belecciu din planurile „aviatorilor”, în timp ce Oanea, intrat în ultimele șase luni de contract, va lua drumul echipei de Liga I, FC Voluntari. De văzut doar dacă Oanea va pleca încă de pe acum sau de-abia la vară. Și într-un caz și în celălalt, însă, fundașul stânga de 20 de ani iese din calculele Aerostarului pentru retur. 1 SHARES Share Tweet

