Avertisment dur de la Garda de Mediu Bacău: un operator economic din Ardeoani, sancționat drastic pentru poluare

Un control efectuat de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Bacău a scos la iveală nereguli grave la un operator economic din localitatea Ardeoani, unde comisarii au descoperit un sistem improvizat de evacuare a apelor uzate direct pe sol și pe terenurile agricole din apropiere. Intervenția a avut loc în urma unei sesizări, iar concluziile au confirmat încă o dată că legislația de mediu nu tolerează niciun fel de abatere când vine vorba de protejarea resurselor naturale.

Potrivit autorităților, operatorul evacua atât ape menajere, cât și ape provenite din colectarea pluvială și din sistemul de separare a hidrocarburilor, fără ca aceste deversări să treacă printr-un sistem autorizat de colectare sau epurare. Practica este interzisă prin lege și prezintă riscuri semnificative pentru calitatea solului și a apelor subterane, afectând direct sănătatea mediului și, implicit, pe cea a comunității.

Ca urmare a acestor constatări, comisarii de mediu au aplicat o amendă de 60.000 de lei, în temeiul OUG 195/2005 privind protecția mediului. Pe lângă sancțiunea financiară, au dispus desființarea imediată a sistemului ilegal de evacuare, precum și adoptarea unor măsuri obligatorii menite să prevină repetarea incidentului. Astfel, operatorului i s-a interzis categoric să mai evacueze ape uzate direct pe sol și i s-a impus obligativitatea vidanjării periodice prin firme autorizate, cu descărcarea într-o stație de epurare.

Garda de Mediu Bacău transmite un mesaj ferm tuturor operatorilor economici: utilizarea sistemelor individuale, fie ele fose septice sau bazine, este permisă doar în regim etanș și vidanjabil, iar fiecare descărcare trebuie dovedită prin documente emise de operatori autorizați. Orice deversare necontrolată, fie pe sol, fie în apele de suprafață, constituie o încălcare gravă a legii și va fi sancționată pe măsură.

Autoritățile subliniază că astfel de controale vor continua, iar toleranța față de improvizații care pun în pericol mediul este zero. Într-o perioadă în care protecția resurselor naturale devine tot mai urgentă, respectarea normelor de mediu nu este doar o obligație legală, ci și una morală.