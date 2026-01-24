Avansare la cel mai înalt grad în Poliția Română pentru un băcăuan

Președintele României a semnat decretul de avansare în grad a domnului Benone‑Marian Matei, inspector general al Poliției Române, la gradul profesional de chestor general de poliție, cea mai înaltă treaptă ierarhică din structurile polițienești.

Originar din municipiul Bacău, chestorul Benone-Marian Matei reprezintă un exemplu de profesionalism, consecvență și dedicare în domeniul ordinii publice. Parcursul său profesional s-a construit etapizat, prin muncă susținută și rezultate remarcabile, ocupând de-a lungul timpului funcții de maximă responsabilitate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

În cariera sa, acesta a:

condus Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Bacău;

îndeplinit funcția de director adjunct al Direcției de Combatere a Criminalității Organizate;

fost director al Direcției Operațiuni Speciale în perioada 2018–2021;

iar din anul 2021 ocupă funcția de inspector general al Poliției Române.

Avansarea la gradul de chestor general de poliție confirmă atât experiența profesională acumulată, cât și încrederea instituțiilor statului în capacitatea sa managerială și în integritatea cu care și-a exercitat atribuțiile.

Pentru comunitatea băcăuană, această reușită constituie un motiv de mândrie: un profesionist format aici ajunge la vârful Poliției Române, demonstrând că seriozitatea, competența și perseverența sunt recunoscute la cel mai înalt nivel.

Parcursul său reprezintă un model de carieră pentru generațiile tinere din sistemul de ordine publică și o dovadă că performanța este răsplătită.