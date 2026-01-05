Avalanșă de cazuri la Urgențe în timpul sărbătorilor. Gripa A a umplut UPU Bacău

Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Bacău a fost supusă unei presiuni fără precedent în perioada sărbătorilor de iarnă, pe fondul creșterii masive a numărului de pacienți, în special din cauza infecțiilor respiratorii.

Între 24 decembrie 2025 și 5 ianuarie 2026, la UPU s-au prezentat 3.468 de pacienți, cu 28% mai mult decât în intervalul similar al lunii precedente și cu 10% mai mult față de aceeași perioadă din 2024. Medicii vorbesc despre o adevărată „avalansă” de cazuri, care a pus la încercare capacitatea de lucru a personalului medical.

Situația este agravată de explozia cazurilor de gripă. În luna decembrie, în cadrul spitalului au fost efectuate peste 500 de teste rapide pentru gripă și COVID-19, fiind confirmate 169 de cazuri de gripă A. Doar în perioada sărbătorilor, 118 pacienți au fost diagnosticați cu gripă A, comparativ cu doar 3 cazuri înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut.

Volumul foarte mare de pacienți a dus inevitabil la timpi de așteptare mai mari în Unitatea de Primiri Urgențe. Reprezentanții spitalului subliniază însă că fiecare pacient este evaluat prin triaj medical, iar cazurile grave sunt tratate cu prioritate, conform protocoalelor medicale.

UPU este destinată exclusiv urgențelor vitale, situațiilor în care viața pacientului este pusă în pericol. Gestionarea unui caz critic presupune mobilizarea simultană a mai multor medici, asistenți, investigații de laborator și examinări imagistice, procese care necesită timp și resurse importante. În aceste condiții, pacienții cu afecțiuni mai puțin grave pot fi nevoiți să aștepte mai mult.

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Bacău face un apel la calm, răbdare și înțelegere din partea pacienților și aparținătorilor, subliniind că personalul medical lucrează la capacitate maximă, sub o presiune constantă.

„Traversăm o perioadă extrem de aglomerată în Unitatea de Primiri Urgențe, generată de creșterea semnificativă a prezentărilor, mai ales pe fondul infecțiilor respiratorii specifice sezonului rece. Timpii de așteptare mai mari nu sunt un semn de neglijență, ci rezultatul volumului foarte mare de pacienți și al complexității cazurilor critice”, a declarat Ec. Ion-Marius Savin, manager interimar al Spitalului Județean de Urgență Bacău.

Reprezentanții spitalului reamintesc că pentru situații non-urgente, pacienții sunt încurajați să se adreseze medicilor de familie sau centrelor de permanență, pentru a reduce presiunea asupra UPU și pentru a permite echipelor medicale să intervină rapid acolo unde fiecare secundă contează.