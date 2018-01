Poşta Română și-a mărit parcul auto, achiziționând 180 de autovehicule, dintre care 100 sunt autoutilitare de capacitate mică Dacia Dokker și 80 autoutilitare de capacitate medie – 3,5 tone – marca Ford. În total, achiziția s-a ridicat la circa 12.5 milioane de lei fără TVA, sumă care include și asigurarea RCA pentru 12 luni și CASCO pentru 4 ani. Măsura intervine în contextul creșterii constante a comerțului electronic și a fluxurilor de colete, iar rapiditatea şi siguranţa livrărilor sunt indispensabile pentru orice jucător important pe piaţa serviciilor poştale. Se dorește, astfel, reducerea considerabilă a timpilor de livrare pentru toate tipurile de produse din portofoliul Poştei Române. „Nouă ne-au fost trimise patru autovehicule Ford de 3,5 tone și două Dacia Doker, acestea din urmă fiind destinate serviciului de poșta rapidă Prioripost din municipiul Bacău. E vorba de livrarea la domiciliu a permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare, dar și a coletelor etc”, a declarat Liviu Ciumeti, directorul Oficiului Judeţean de Poştă Bacău. De altfel, reînnoirea parcului auto al Poştei Române va aduce avantaje considerabile atât mediului înconjurător, prin poluare mai puţină, cât și angajaţilor companiei, prin crearea unui confort mai ridicat. Nu trebuie omis nici aspectul reducerii timpilor de aşteptare pentru clienţii Poștei Române. „Avantajele se vor vedea inclusiv în creşterea veniturilor Poştei Române, atât pe piaţa de curierat cât şi pe piaţa celorlalte servicii poştale”, mai transmit reprezentanții companiei de poștă. 0 SHARES Share Tweet

