duminică, 4 ianuarie 2026
type here...

Autotren ucrainean, intrat într-o locuință în comuna Filipești, județul Bacău

Deșteptarea

În aceste momente, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Bacău intervin la un accident rutier produs în comuna Filipești, satul Onișcani, unde un autotren din Ucraina a intrat într-o casă de locuit.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), o autospecială de descarcerare din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, precum și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Bacău.

La momentul producerii evenimentului, în locuință nu se afla nicio persoană. În urma impactului, structura casei a fost afectată. La sosirea echipajelor de intervenție, s-a constatat că șoferul autotrenului se autoevacuase și se afla în siguranță, nefiind necesară intervenția echipajului medical pentru acesta.

În continuare, pompierii militari acționează pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, precum și pentru înlăturarea eventualelor pericole. Situația este în dinamică.

spot_img

 ziare & stiri
© Deșteptarea - unicul ziar tipărit din Bacău, neîntrerupt, de 36 de ani.