Deși ambele variante ale autostrăzii care va lega Moldova de Transilvania (Iași-Tg. Mureș și Iași-Bacău-Brașov) pleacă din Iași, unii politicieni se opun proiectului mai ieftin, cel care trece prin Bacău. „Asta îmi lasă un gust amar pentru că am impresia că se dorește cu orice preț ca Bacăul să nu existe pe această hartă, a mărturist senatorul Dragoș Benea. Eu am spus mereu că Iașiul nu poate fi exclus de pe niciun traseu, e capitala Moldovei, dar obstinația cu care se prezintă în continuare un proiect scump, greu de avizat și greu de executat în detrimentul celuilalt proiect, Iași- Bacăul-Brașov, mă face să mă gândesc la un lucru la care până acum nu m-am gândit: vor Bacăul în afara acestui traseu.” Acesta este și motivul pentru care Dragoș Benea crede că nu e momentul felicitărilor. PUBLICITATE Un argument în plus e exemplul varianei ocolitoare. „Uitați ce s-a întâmplat cu șoseaua de centură, un obiectiv pe care noi l-am scos din sertar în 2013-2014 și, iată, acum o luăm de la capăt cu procedura de achiziție, iar oamenii nu mai înțeleg și nu aprofundează subiectul, îl pun pe seama noastră deși e clar că nimeni din PSD nu e vinovat că o firmă din Turcia a câștigat o licitație la contestație în instanță, apoi nu a avut capacitatea de a finaliza acest șantier. Totuși, spre deosebire de adversarii noștri, noi nu am tăiat panglici false, nu am tăiat panglici la obiective care nu aveau nici buget, nici autorizație de construcție. Noi am prezentat etapele unui proiect care avea și are finanțare și am sperat să avem un constructor bun. Nu s-a întâmplat prima dată, dar este datoria noastră, pentru că suntem la putere, să nu întârziem nicio zi”, a mai spus senatorul Benea. 101 SHARES Share Tweet

