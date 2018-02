“Războiul autostrăzilor” pornit de politicienii ieșeni care nu acceptă ideea unei autostrăzi care să treacă prin Bacău, a început să cuprindă și Transilvania. După ce politicienii din nordul Moldovei și-au declarat sprijinul pentru varianta Iași-Tg Neamț – Tg Mureș, a venit și rândul proiectului Iași- Bacău – Brașov să primească sprijin politic. Și nu de oricune, ci chiar din Transilvania, de la președintele Consiliului Județean Covasna. Acesta a declarat că autostrada Iași – Tg Mureș e o idee bună, dar Bacău – Brașov este prioritară pentru județul Covasna și ar trebui să devină prioritatea Guvernului. „Această rută (Braşov – Târgu Secuiesc – Bacău, n.r. ) este intens circulată, fiind principala cale de tranzit între regiuni. Să fie clar pentru toată lumea: noi suntem de acord şi sprijinim şi Autostrada Târgu Mureş – Braşov – Iaşi – Ungheni, dar cealaltă e primordială. Nu e problema noastră judeţeană, ci una naţională. Foarte puţină lume ştie că pe DN 11 (Braşov – Târgu Secuiesc – Bacău) care acum are două benzi trec zilnic 15.000 de maşini, din care 85 – 90% sunt în tranzit. Acest drum este principala arteră care face legătura între Ardeal şi Moldova, motiv pentru care noi vom susţine, în primul rând acest proiect. După aceea vom vedea şi celelalte proiecte”, a precizat Tamas Sandos, preşedintele CJ Covasna, citat de cotidianul «Buna ziua, Brasov». 160 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.