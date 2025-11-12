Autostrada A1: o șoferiță din Bacău, prinsă cu 187 km/h între Cristian și Săliște

Pe 11 noiembrie 2025, polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva, împreună cu specialiști ai Registrului Auto Român (RAR), au desfășurat o amplă acțiune de control în zona kilometrului 266, între localitățile Cristian și Săliște.

Scopul acțiunii a fost verificarea stării tehnice a autovehiculelor și pregătirea acestora pentru sezonul rece, precum și reducerea riscului de accidente prin depistarea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere: viteza neadaptată, neatenția, depășirile neregulamentare, defecțiunile tehnice și oboseala la volan.

Printre cazurile remarcabile, o șoferiță de 34 de ani din județul Bacău a fost surprinsă rulând cu 187 km/h pe un sector de drum unde limita de viteză este de 130 km/h. Conducătoarea auto a fost sancționată cu o amendă de 1.822,50 lei, iar permisul i-a fost suspendat pentru 90 de zile.

Reprezentanții Poliției Autostrăzi reamintesc conducătorilor auto importanța respectării regulilor de circulație și a verificării tehnice periodice a vehiculelor, mai ales în pragul iernii.