Au trecut luni de la răpirea bebelușului din Maternitatea Bacău. Ce s-a întâmplat cu ancheta?

La începutul acestui an, întreaga țară a fost șocată de vestea că un nou-născut a fost scos din Maternitatea Bacău de o persoană care a reușit să intre și să iasă din spital fără să ridice suspiciuni. Din fericire, copilul a fost găsit în viață, însă cazul a scos la iveală vulnerabilități care i-au făcut pe mulți părinți să se întrebe cât de sigure sunt, de fapt, maternitățile din România.

În zilele care au urmat, am aflat că a fost deschisă o anchetă internă, că urmau să fie verificate procedurile și că vor fi stabilite eventualele responsabilități. Au fost făcute declarații, s-au anunțat verificări și s-a promis că vor fi luate măsuri pentru ca un asemenea incident să nu se mai repete.

Au trecut însă câteva luni.

Ca simplu cetățean, mă întreb: s-a încheiat ancheta? Dacă da, care sunt concluziile? Au fost găsite persoane responsabile? Au fost aplicate sancțiuni? Au fost schimbate procedurile de acces în maternitate? Au fost instalate sisteme suplimentare de securitate? Sau totul a fost uitat odată ce atenția publică s-a mutat către alte subiecte?

Nu cred că sunt întrebări incomode. Sunt întrebări firești pe care și le pune orice părinte care ajunge cu soția sau copilul într-un spital.

Atunci când un eveniment atât de grav are loc într-o instituție publică, nu este suficient să aflăm că s-a deschis o anchetă. Cetățenii au dreptul să afle și cum s-a încheiat aceasta și ce s-a schimbat în urma ei.

Poate că, prin intermediul redacției dumneavoastră, conducerea Spitalului Județean de Urgență Bacău sau autoritățile competente vor considera necesar să ofere un bilanț al măsurilor luate. Nu pentru a redeschide un scandal, ci pentru a reda încrederea oamenilor că lecțiile unui astfel de incident au fost învățate.

Un cititor din Bacău