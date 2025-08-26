Au început lucrările la Faleza Bistriței

Autoritățile au dat startul lucrărilor la proiectul „Promenada Bistriței”, o investiție menită să transforme malul râului într-un spațiu modern de recreere și mobilitate urbană.

Pe întreaga lungime a falezei vor fi amenajate 27 de puncte pietonale, situate la aproximativ 50 de metri distanță unul de altul, dotate cu bănci și pergole pentru odihnă și umbrire. De asemenea, la capetele de nord și sud ale promenadei vor fi instalate grupuri sanitare modulare ecologice.

Traseul va integra un sistem de piste pentru biciclete și zone pietonale, încurajând deplasările velo și mersul pe jos. Lucrările au debutat cu decopertarea asfaltului și înlocuirea parapetului de protecție pe sectorul Insula de Agrement – Baraj, cu o lungime de 731 de metri.

Proiectul prevede trei tipuri de spații de circulație:

pistă pentru biciclete , pe partea de vest a coridorului, pe toată lungimea promenadei;

alee pietonală , pe partea de est, conectată la punctele de belvedere și odihnă;

zonă mixtă, amenajată în dreptul parcării Insulei de Agrement și la Baraj, cu strat de uzură din beton asfaltic, pentru acces auto și mentenanță.

Promenada va fi delimitată de stâlpi metalici pliabili, iar de-a lungul traseului vor fi plantați arbori și arbuști în ghivece decorative de mari dimensiuni. Arborii existenți vor fi toaletați pentru a asigura o înălțime liberă de trecere de minimum 2,40 metri. În plus, pe partea de vest va fi păstrat un culoar verde de minimum 50 cm, iar spațiile verzi vor beneficia de un sistem de irigații prin picurare.

Modernizarea include și instalarea unui sistem de iluminat public, supraveghere video și internet wireless, menite să sporească siguranța și confortul utilizatorilor.

📍 Prin acest proiect, Faleza Bistriței devine nu doar un loc de relaxare, ci și un coridor urban integrat în rețeaua de mobilitate prietenoasă cu mediul.