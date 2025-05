Au început înscrierile la TITULARIZAREA 2025

Potrivit calendarului oficial, aprobat prin ordin al ministrului Educației și Cercetării, în perioada 5-16 mai, profesorii sau viitoarele cadre didactice se pot înscrie la concursul național de Titularizare 2025. Dosarele se depun (exclusiv fizic) la centrul de înscriere, organizat la Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău, inclusiv de către absolvenții promoției 2025.

* După parcurgerea tuturor etapelor de mobilitate, la nivelul județului Bacău au mai rămas neocupate:

– 248 posturi/catedre titularizabile, din care 231 complete, cu viabilitate de 4 ani, și 17 incomplete;

– 2.119 de posturi/catedre netitularizabile din care: 444 complete (357 vacante, 87 rezervate) și 1.675 incomplete (1455 vacante, 220 rezervate).

* Actele necesare pentru înscriere sunt:

1) fișa de înscriere la concurs, asumată prin semnătură (dacă este cazul);

2) copie de pe fila din buletinul/cartea de identitate cu numele, prenumele și domiciliul;

3) copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele) sau de pe alte acte doveditoare privind schimbarea numelui (dacă este cazul);

4) copii de pe actele de studii, foile matricole și certificatele de calificare (ultimele pentru absolvenții liceului pedagogic/ învățământului postliceal), certificatele/ adeverințele de absolvire a modulului psihopedagogic (dacă absolvirea acestuia nu reiese din foaia matricolă);

5) absolvenții promoției 2025 vor prezenta copia adeverinței de la instituția de învățământ superior/ postliceal/ mediu din care să rezulte că au susținut examenul de licență/ absolvire/ bacalaureat, media de absolvire a facultății/ școlii postliceale/ liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat și promovat modulul psihopedagogic;

6) copii de pe certificatele de obținere a gradelor didactice;

7) copie de pe actul de titularizare/ repartizare pe perioada viabilității postului în învățământul preuniversitar (dacă este cazul);

8) copie a acordului ME, a deciziei inspectoratului școlar sau a întreprinderii de întrerupere a activității (dacă este cazul);

9) adeverința din care să rezulte vechimea efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei) (dacă este cazul);

10) copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților sau copie de pe carnetul de muncă dacă a mai fost angajat(ă) anterior anului 2011 și ulterior nu a mai avut calitatea de angajat(ă) (dacă este cazul);

11) copii ale avizelor și atestatelor necesare ocupării postului didactic/ catedrei, inclusiv avizul unității de învățământ particular (dacă este cazul);

12) avizul/ adeverința medical(ă), emis(ă) de un medic sau cabinet de medicină a muncii, din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învățământ;

13) declarație pe proprie răspundere că solicitantul nu desfășoară activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice, că nu a fost îndepărtat din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală pentru infracțiuni contra vieții, integrității corporale sau sănătății, contra libertății persoanei, rele tratamente aplicate minorului, hărțuire, trafic de minori, proxenetism, infracțiuni contra libertății și integrității sexuale, luare și dare de mită, trafic de influență, fals și uz de fals, furt calificat;

14) adeverință eliberată de unitatea de învățământ la care solicitantul este sunt angajat privind sancțiunile disciplinare din ultimii 6 ani școlari încheiați și de pe parcursul anului școlar în curs;

15) cazier judiciar, din care reiese faptul că solicitantul nu are antecedente penale pentru infracțiuni contra vieții, integrității corporale sau sănătății, contra libertății persoanei, rele tratamente aplicate minorului, hărțuire, trafic de minori, proxenetism, infracțiuni contra libertății și integrității sexuale, luare și dare de mită, trafic de influență, fals și uz de fals, furt calificat;

16) certificatul/adeverința de integritate comportamentală din care reiese faptul că solicitantul nu este înscris în Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor (în original);

17) numai pentru titulari/angajați pe perioada viabilității postului/încadrați în creșe, adeverință eliberată de unitatea de învățământ din care să rezulte situația postului (structura pe ore și discipline a catedrei, viabilitatea postului/ catedrei, nivelul de învățământ și regimul de mediu) și copii ale deciziilor de detașare din perioada 01.09.2020 – 31.08.2025 (dacă este cazul);

18) Declarație privind postul didactic de predare/catedra ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilității personalului didactic.

În perioada de înscriere/verificare/înregistrare a datelor în aplicația dedicată concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitare, sesiunea 2025 (TITULARIZARE 2025) este disponibilă și adresa de e-mail: titularizare@e-isjbacau.ro la care candidații pot transmite solicitări privind organizarea și desfășurarea concursului.

Etapele de organizare și desfășurare a probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă, inclusiv cu soluționarea contestațiilor la aceste probe, vor avea loc în perioada 30 mai – 27 iunie 2025, cu afișarea rezultatelor finale în data de 4 iulie 2025.

Proba scrisă este programată pentru în data de 15 iulie 2025.

Titularizarea este examenul de angajare în sistemul de învățământ. Pentru a se titulariza, deci pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7(șapte) atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5(cinci) atât la proba scrisă, cât și la inspecție.