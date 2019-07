Forfotă mare în Sala de conferinţe a Muzeului de Ştiinţele Naturii. A început a doua etapă a Şcolii de Vară „Micul naturalist”. Activitatea a debutat cu proiectarea unui scurt film, în care copiii au putut vedea cum se pot recicla materialele plastice, în special bidoanele. Intitulat ECO KID, modulul îşi propune să iniţieze copiii în activităţile de protecţie a mediului.

Fiecare elev primeşte câte un bidon de plastic, mai multe instrumente şi materiale pentru desen, tăiere, lipit şi vopsit. Ce urmează, aflăm de la managerul de proiect: „Modulul din etapa a II-a – ECO KID – îşi propune să descopere ce înseamnă reciclare şi refolosire a materialelor plastice. După vizionarea filmuleţului, specialiştii noştri, ajutaţi de voluntari, le explică şi îi sprijină să deseneze, să taie pe contur, să vopsească obiectul pe care vor să-l confecţioneze din bidonul de plastic. Este o activitate interactivă, ne jucăm şi învăţăm, astfel plasticul, cel mai poluant material, poate căpăta o nouă utilitate”, ne-a spus Lăcrămioara Gabriela Zaharia, muzeograf.

Cei 26 de copii s-au apucat serios de treabă, desenează pe plastic conturul obiectului ce urmează să fie confecţionat, folosesc foarfecele, vopsele pentru culori, micii naturalişti se dovedesc şi foarte buni… confecţioneri. În final, pe mase apar frumoase vaze, interesante suporturi pentru diferite obiecte. După ce se vor usca, copiii le pot lua acasă.

„Am deschis a doua parte a acestei Şcolii de Vară. După cum se vede, încă de la început este o activitate intensă, este vorba de primul modul, un atelier de creaţie artistică în care se utilzează materiale reciclabile. Şcoala de Vară face parte dintr-un proiect mai mare, pe care l-am lansat în urmă cu o săptămână, care cuprinde mai multe activităţi menite de a atrage publicul spre lumea fabuloasă din Muzeul de Ştiinţele Naturii. Am observat că există cerere pentru asemenea evenimente, ceea ce denotă că temele propuse de specialiştii noştri sunt actuale. Şcoala de Vară are şi un modul care se desfăşoară la Observatorul Astronomic, care, începând din acest an, este descis şi pentru adulţi”, ne-a declarat dr. Gabriela Gurău, manager al Complexului Muzeal „Ion Borcea”.

La prima etapă au fost prezenţi 54 de copii, iar la a doua s-au înscris 26. La plecare am stat de vorbă cu o micuţă cursantă, care transformase un bidon de plastic în două obiecte frumos colorate.

„Eu ştiu despre poluare, despre reciclare şi am văzut pe internet despre această şcoală. Mi-au plăcut activităţile şi am vrut să vin, iar mama m-a înscris. Am învăţat să refolosim materialele plastice. Eu am făcut un suport în care mama mea să pună câteva obiecte, iar pentru mine un suport pentru creioane colorate”, ne-a spus Sofia.

După reciclarea plasticului, copiii urmau să intre în lumea plantelor, după aceea în fabuloasa lume a animalelor preistorice.