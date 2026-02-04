Atletism: O nouă ediție a Memorialului Dorin Melinte

Weekendul 7-8 februarie va aduce prima reuniune atletică a anului în Bacău. Startul competițional va fi asigurat de una dintre întrecerile de tradiție, Memorialul „Dorin Melinte”.

Rezervat atleților U16, U18 și U20, Memorialul programat în Sala de Atletism „Doina Melinte” se va bucura de prezența a peste 300 de sportivi legitimați la cluburi din întreaga țară.

Sâmbătă, în prima zi de concurs, uvertura va reveni săriturii cu prăjina, feminin și masculin, de la ora 13.00.

Vor urma probele de triplusalt, 60 m, aruncarea greutății, 1500 m, 400 m, înălțime, pentru ca ziua să se încheie după ora 19.00, cu ultimele serii ale ștafetei 4x200m.

Reuniunea de duminică va debuta la ora 9.00, cu 60 m garduri, ultima probă a zilei, cea de 4×400 m masculin fiind programată la 12.30.