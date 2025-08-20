Atletism / Martin Benchea Joca, încălzire pentru Balcaniada din Croația

Atletul băcăuan în vârstă de 71 de ani a cucerit argintul la 5000 m și bronzul la 1500 m la Campionatele Naționale Masters de la București

Vară fierbinte pentru veteranul atletismului băcăuan, Martin Benchea Joca. Fierbinte și plină de satisfacții. Atât pe plan intern, cât și internațional. Începută în iunie, în sudul Italiei, în localitatea siciliană Nicolosi, această vară se va încheia pentru atletul CSM Bacău în vârstă de 71 de ani în nordul Croației, la Varadzin.

În Sicilia, Benchea Joca s-a laureat vice-campion continental în cadrul European Masters Off Road Running. O reușită de top, obținută în condiții extreme, pe un teren accidentat, de 29 km, acoperit cu cenușă vulcanică și străjuit de un vulcan gata-gata să-și înceapă spectacolul pirotehnic înalt de aproape 6500 metri. De altfel, Etna a și erupt a doua zi după finalul întrecerii care i-a adus argintul european lui Martin Benchea Joca.

„A fost cu adevărat impresionant. Noroc că Etna a erupt în seara de după cursă. Dacă s-ar fi întâmplat cu o zi mai devreme, competiția nu s-ar mai fi ținut. Și nici nu vreau să mă gândesc ce ar fi fost ca erupția să aibă loc chiar în timpul întrecerii”, mărturisea multiplul campion, care se pregătește acum de o nouă provocare internațională.

Pe 27 august, „CSMeul” fără vârstă și… plămâni va pleca spre Varadzin, orașul croat care va găzdui, între 29 și 31 august, Balcaniada de atletism Masters.

În Croația, acolo unde sunt așteptați peste 700 de atleți din 13 țări, nenea Martin va lua startul în trei probe: 5000 m, 3000 m și 1500 m. Și chiar dacă vara este una fierbinte, Martin Benchea Joca și-a făcut așa cum se cuvine încălzirea pentru Balcaniada de la Varadzin. A făcut-o weekendul trecut, la Campionatele Naționale Masters de la București, unde s-a laureat vice-campion al României la 5000 m și a cucerit bronzul la 1500 m.

„Sunt rezultate importante, mai ales că aceasta a fost cea de-a 40-a ediție a Naționalelor”, a ținut să puncteze atletul care privește cu încredere spre Balcaniada de la finele verii. Cu atât mai mult cu cât, tot în Croația, dar la Zagreb, în urmă cu aproape un deceniu, Martin Benchea Joca s-a încununat cu titlul de vice-campion balcanic la semimaraton:

„Argintul balcanic de la Zagreb figurează printre cele mai importante reușite ale carierei, alături de un alt argint balcanic, obținut la Atena, de bronzul mondial la 8 km, de la Torun, de argintul european pe echipe la 18 km, de la Barcelona și, firește, de argintul continental pe echipe la 29 km, din Sicilia, la începutul acestei veri”. O vară fierbinte care nu se poate încheia decât cu o nouă satisfacție. Nu-i așa, nene Martin?