Atletism/ Gold Meeting Indoor Tour Belgrad: Ramona Verman pe 5, Federica Apostol pe 9

Miercuri, 11 februarie, „Bajica Athletic Hall” din Belgrad a găzduit cea de-a 11-a ediție a reuniunii atletice Gold Meeting Indoor Tour din capitala Serbiei.

Cotată drept una dintre cele mai puternice întreceri ale sezonului- dovadă și prezentarea făcută de organizatori, „best of the best”- competiția de la Belgrad a regăsit pe listele de start și două băcăuance antrenate de Aura Balaban la CSM: Ramona Verman și Federica Apostol.

Ambele au avut de înfruntat adversare de top, cu recorduri personale superioare lor, singura excepție fiind la săritura în lungime, unde slovena Maja Bedrac s-a prezentat cu un PB de 6,58, cu cinci centimetri sub cel al Ramonei Verman. În rest, vorba gazdelor: „best of the best”. La săritura în lungime, campioana Europei U23, Ramona Verman s-a clasat a cincea, cu un rezultat sub posibilități, 6,30 m.

De altfel, în cazul băcăuancei de 21 de ani, aceasta a fost singura săritură validată, celelalte patru- „toate impecabile”, pentru a o cita pe Aura Balaban și toate peste 6,70m!- fiind cu ciupituri ale pragului. În cazul în care ar fi avut măcar unul din aceste rezultate validat, Ramona ar fi câștigat detașat concursul, bisând astfel succesul de luna trecută, de la Dusseldorf, unde o învinsese pe multipla campioană europeană, mondială și olimpică, Malaika Mihambo.

La Belgrad, Ramona Verman a fost devansată de reprezentanta gazdelor, sârboaica Milica Gardasevic, cu 6,61 m (record stagional în ceea ce o privește), multipla campioană a României, Alina Rotaru Kotmann, cu 6,57m (deasemeni SB), poloneza Anna Matuszewicz, cu 6,54m și bulgăroaica Plamena Mitkova, cu un rezultat echivalent, și în cazul său, cu un Season Best: 6,44m.

La săritura în înălțime, Federica Apostol s-a poziționat pe locul 9, cu 1,79 m, întrecerea fiind adjudecată de sârboaica Angelina Topic cu recordul competiției la această probă: 1,96m.

„Astfel de concursuri foarte puternice au darul de a ne întări”, a concluzionat antrenoarea celor două campioane, Aura Balaban. Pentru Ramona și Fede urmează finala Naționalelor Indoor de luna aceasta, de la București.