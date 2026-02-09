Atletism/ Gold Meeting Indoor Tour: Băcăuancele Ramona Verman și Federica Apostol concurează la Belgrad

Marți, atletele Ramona Verman și Federica Apostol, însoțite de de antrenoarea lor de la CSM Bacău, Aura Balaban, vor pleca pe calea aerului la Belgrad, acolo unde miercuri, 11 februarie, este programat unul dintre cele mai tari concursuri de sală din cadrul circuitului Gold Meeting Indoor.

Campioană a Europei Under 23 la săritura în lungime, Ramona Verman va lua startul în proba sa preferată la ora 16.20. O oră și jumătate mai târziu, va începe proba de săritură în înălțime, la care va concura și finalista Europenelor U23 de anul trecut, Federica Apostol. Cele două „CSMeoaice” au început 2026 în forță, cu rezultate de sală excelente.

Astfel, Ramona a câștigat Indoor Silver Tour programat în ianuarie, la Dusseldorf, în Germania, acolo unde, cu un remarcabil 6,59 m (numai patru centimetri în minus față de PB-ul ce i-a adus vara trecută bronzul balcanic la Senioare), a învins-o pe nimeni alta decât pe multipla campioană europeană, mondială și olimpică, germanca de 32 de ani Malaika Mihambo.

Tot în ianuarie, dar în Franța, la Hirson, Fede s-a clasat a patra, cu o săritură ce a măsurat 1,84 metri (cu doar trei centimetri sub recordul personal) în cadrul unei întreceri care, la ediția sa cu numărul 29, a fost câștigată de sportiva din Guineea Fatouma Balley.

„Ca de obicei, mă feresc să fac pronosticuri, dar este clar că la Belgrad ne așteaptă un concurs foarte puternic, care va genera însă stimuli la fel de puternici”, a declarat antrenoarea celor două campioane băcăuane, Aura Balaban.