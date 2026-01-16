Atletism:  Federica Apostol (CSM Bacău), în Franța

Finalistă la Europenele U23 de vara trecută, săritoarea în înălțime Federica Apostol începe în acest weekend seria competițiilor din 2026. Sâmbătă, 17 ianuarie, atleta antrenată de Aura Balaban la CSM Bacău va concura în Franța la un meeting axat exclusiv pe săritura în înălțime.

Ajunsă la cea dea 29-a ediție, întrecerea programată la Hirson, localitate aflată în nord-estul Franței, în apropiere de granița cu Belgia va reuni la start nume importante din atletismul mondial. De altfel, pe unul dintre afișele reuniunii atletice de la Hirson, Federica Apostol apare alături de vice-campionul european U23 en-titre, polonezul Mikolaj Szczesny.

„Competiția se anunță mult mai puternică decât ne așteptam –sunt 12 atlete, dintre care trei cu participări la Olimpiadă- lucru care este benefic pentru Federica deoarece în mod cert o va stimula. Fiind primul concurs al anului, e clar că nu putem pretinde un super-rezulat. I-am și spus Federicăi că important este să fie ceva cu 8 în față”, a declarat antrenoarea Aura Balaban. Reamintim că cea mai bună performanță a campioanei de la CSM Bacău măsoară 1,87 metri.

În ceea ce o privește pe colega de club și prietena Federicăi Apostol, campioana europaenă U23 la săritura în lungime, Ramona Verman, aceasta va avea primul concurs al anului weekendul viitor, la Dusseldorf, în Germania.

Dan Sion