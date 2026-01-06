Atletism/ Exclusiv: Ramona Verman, cea mai bună sportivă a Bacăului în 2025, titlu umbrit de indiferența cvasi-generală!

Campioană europeană Under 23 la săritura în lungime și medaliată cu bronz la Balcaniada de Senioare, cu săritura carierei, 6,63 m, atleta antrenată de Aura Balaban la CSM Bacău a avut parte de cel mai bun an al carierei, care a plasat-o în top. Un top care, exceptând „Deșteptarea”, nu pare să intereseze pe nimeni

În 2026, o știre în exclusivitate despre…2025. Se poate? În Bacău, România, se poate orice. Mai ales când vine vorba de sport. Așadar, știrea în premieră: atleta Ramona Verman se poate mândri cu titlul de cea mai bună sportivă a Bacăului în anul ce tocmai s-a încheiat. Nu o spune vreun top oficial deoarece, din păcate (păcatele altora), forurile de specialitate, în frunte cu Direcția pentru Sport a Județului, nu au dat publicității o astfel de ierarhie. O spun în schimb rezultatele.

Iar acestea își găsesc cuvenitul ecou în „Deșteptarea”, care, vorba francezului, așează biserica din nou în centrul satului, iar pe Ramona Verman o plasează acolo unde îi este locul după un 2025 de aur: pe primul loc în topul sportiv al județului. „Pentru mine, 2025 a fost un an perfect”, a declarat, pentru „Deșteptarea”, atleta în vârstă de 21 de ani, care, după o stagiune ce i-a adus titlul de campioană europeană U23 la săritura în lungime și bronzul balcanic la Senioare cu un record personal, 6,63 metri, are și un mare regret. Unul (ne)firesc, legat de feedback-ul aproape inexistent din partea oficialităților în ceea ce privește performanțele sale sportive.

Practic, cu excepția Galei Performanței Sportive, organizate de Consiliul Județean Bacău la începutul lunii decembrie, campioana antrenată de Aura Balaban la CSM Bacău nu a avut parte de nicio festivitate în care să-i fie apreciate rezultatele de top. Iar ingratitudinea și indiferența nu este doar de dată recentă.

La fel s-a întâmplat și în vară când, alături de o altă băcăuancă, la rândul său pregătită în trecut de Aura Balaban, triplusaltista Alexia Dospin (transferată în urmă cu trei ani la CSM Constanța), Ramona Verman a spart gheața- cu aur!- pentru atletismul românesc la nivelul Europenelor de Tineret, după o așteptare de zece ani! Numai că, în timp ce Alexia Dospin a avut parte de toate onorurile din partea oficialităților constănțene, Ramona a fost ignorată complet de municipalitatea băcăuană.

„Nu vreau să par lipsită de modestie, dar, sincer, parcă m-aș fi așteptat la mai multă apreciere. Și mi-am făcut speranțe că rezultatele obținute îmi vor oferi mai multe oportunități. Dacă nici acum, după aceste rezultate, atunci când? Din păcate, exceptând Consiliul Județean, care, așa cum remarca și antrenoarea mea, Aura Balaban, ne-a fost mereu aproape, parcă nimănui nu i-a păsat de reușitele mele”, a mărturisit atleta care, la începutul lui martie 2025, atunci când împlinise vârsta de 21 de ani, dezvăluia pentru „Deșteptarea” că încă așteaptă cel mai frumos cadou. Și că speră să și-l facă singură:

„Nu acum, ci la vară. Întotdeauna mi-am dorit să mi se cânte imnul, eu fiind sus, pe podiumul de premiere, eventual pe cea mai înaltă treaptă. Și, până acum, nu am avut bucuria aceasta. Nici măcar în urmă cu trei ani, când m-am laureat campioană balcanică Under 20 la Belgrad”. Și pentru că atunci când știi să visezi frumos și, mai ales, știi să lupți pentru ceea ce visezi, Ramona și-a văzut visul împlinit.

„Când mi s-a cântat imnul am simțit o bucurie pe care mi-e foarte greu să o descriu. Dar pot descrie, în schimb, altceva. Ce am simțit înainte de concursul care mi-a adus titlul european de Tineret în Norvegia. Așa cum fac mereu la competiții, pentru a mă încărca motivațional, obișnuiesc să mă plimb. În ziua medaliei de aur, m-am plimbat în spatele hotelului din Bergen unde eram cazați și unde se afla un lac și un ponton. Ajunsă la ponton, mi-am reamintit de articolul apărut în martie, în ziarul Deșteptarea (n.r. „Campioana care are primăvara în priviri și vara în destin), și am simțit nevoia să-l recitesc. Ba chiar de două ori și m-a motivat extraordinar”.

Joi, 8 ianuarie 2026, în prima ediție printată a „Deșteptării” din noul an vă veți reîntâlni cu Ramona Verman cu ocazia unui nou interviu. Un interviu acordat de Ramona din postura de cea mai bună sportivă a Bacăului. Să fie, din nou, de bun augur! De data aceasta, pentru 2026.