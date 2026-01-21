Atletism: De ce a fost anulată Cupa Bistriței?

Tradiționala competiție băcăuană ce deschidea de regulă sezonul intern de sală a fost nevoită să „sară” peste ediția din acest an ca urmare a neglijenței Federației Române de Atletism, care a fixat în același weekend, 17-18 ianuarie, un alt concurs rezervat acelorași categorii de vârstă, la București

Ce nu a reușit nici măcar pandemia de Covid-19 a „izbutit” Federația Română de Atletism. Și anume ca unul din concursurile atletice de mare tradiție, Cupa Bistriței/ Memorialul „Nicolae Mihalache” să iasă din calendarul competițional.

Astfel, deși fusese programată în perioada 17-18 ianuarie, în Sala de Atletism „Doina Melinte” din Bacău, competiția care anul trecut a bifat cea de-a 40-a ediție a fost în cele din urmă anulată. Motivul? Neglijența Federației Române de Atletism, care a fixat în același weekend, 17-18 ianuarie, un alt concurs rezervat acelorași categorii de vârstă (Seniori, Tineret și Juniori), la București.

Și pentru ca ironia sorții să fie deplină, întrecerea bucureșteană din Sala de Atletism „Ioan Soter”, prezentată inițial drept etapa 1 a Campionatului Național Indoor s-a transformat ulterior în Cupa Municipiului București.

„Sigur că am fost supărați de această suprapunere, care ne-a obligat să nu mai ținem anul acesta o competiție de mare tradiție precum Cupa Bistriței/ Memorialul Nicolae Mihalache. Nu s-a mai întâmplat până acum. În fiecare an, startul se dădea în Bacău, iar cei de la Federație știau că primul concurs este cel organizat de noi. Practic, acum am fost puși în fața unui fapt împlinit de vreme ce Federația anunțase în calendarul său o competiție similară. În aceste circumstanțe, nu avea niciun sens să mai organizăm și noi Cupa Bistriței deoarece era clar că întrecerea din București, prezentată ca prima etapă de Campionat Național, ar fi luat o mare parte din sportivii care, în mod normal, ar fi participat la concursul nostru. Și nici nu puteam să-l reprogramăm. Asta e, vom relua firul tradiției în 2027, cu ediția 41”, a declarat reprezentanul Asociației Județene de Atletism Bacău, Tudorel Gherase, care este și membru în Consiliul Federal al FRA.

În aceste condiții, prima reuniune atletică a anului din Bacău va fi un alt concurs devenit de tradiție în peisajul național, Memorialul „Dorin Melinte”. Rezervat Juniorilor 1, 2 și 3, Memorialul se va desfășura în intervalul 7-8 februarie, în Sala de Atletism „Doina Melinte”. În fine, la fel ca și în anii trecuți, Bacăul va găzdui și în 2026 finala Campionatului Național Under 16 Indoor, programată pe 21 și 22 martie.