Atletism/ Cupa României la Cros U18 și U20: Băcăuanul Tudor Margasoiu, două noi titluri

De Florii, atletul băcăuan Tudor Margasoiu a ieșit în natură. În pădure. Evident, pentru a alerga. Iar sportivul antrenat de Carmina Gorgan la CSM Bacău a făcut-o cu folos de vreme ce a cucerit două noi titluri naționale cu ocazia Cupei României la Cros derulată în pădurea Rediu din Botoșani.

Asta chiar sub ochii noului președinte al Federației Române de Atletism, Constantina Diță, campioana olimpică de la Beijing 2008, care a oficiat și premierea medaliaților.

Tudor s-a impus la două categorii de vârstă, Under 18 și Under 20, demonstrând, o dată în plus, că-i place să ardă etapele; în pas alergător. Cele două prezențe pe podium ale „CSMeului” băcăuan în weekendul petrecut la Rediu puteau fi trei sau chiar patru.

Și asta pentru alături de cele două medalii de aur nu a lipsit mult să „înflorească” și bronzul pe echipe, acolo unde Tudor Margasoiu s-a clasat pe locul 4 cu echipa la U18 și pe 5 la U20. Nu e nimic, rămâne pentru data viitoare!

