Atletism/ CN Under 20 Indoor: SCM Bacău, titluri și recorduri

Alessia Burcă s-a laureat dublă campioană națională la 400m, cu PB, respectiv 800m, Amelia Negulescu a a cucerit argintul la triplusalt, iar Raul Filimon a devenit vicecampion al României la greutate 6 kg, cu aruncarea carierei: 19,11m

La o săptămână după ce au ținut capul de afiș la Campionatele Naționalele de Sală pentru Seniori și U23, atleții SCM Bacău s-au făcut remarcați și la Naționalele U20 Indoor. Câștigând titluri naționale și stabilind recorduri personale.

Astfel, în ciuda faptului că este Under 18, Alessia Burcă s-a laureat dublă campioană a României la o categorie superioară de vârstă. Sportiva antrenată de Cristi Nemțeanu a cucerit aurul atât la 400m, cât și la 800m. Cu precizarea că la 400 m a stabilit un Personal Best: 57,56. O nouă confirmare pentru Alessia, care în urmă cu o săptămână și-a făcut baremul de participare la Campionatele Europene U18 din Italia.

Alături de Alessia Burcă a urcat pe podiumul CN U20 o altă atletă U18 antrenată de Cristi Nemțeanu: Amelia Negulescu. Medaliată cu bronz la Tineret la triplusalt, Amelia a cucerit acum argintul național în aceeași probă, cu un rezultat meritoriu de 12,04m. Alături de fete, și un băiat. Dar ce băiat! Raul Filimon continuă să-și forțeze limitele, adunând medalii și aprecieri și înregistrând recorduri.

Astfel, sportivul de 17 ani antrenat de Mihaela Melinte a devenit vicecampion al României la aruncarea greutății cu un nou rezultat impresionant. Raul a aruncat greutatea de 6 kg dincolo de granița celor 19 metri! Concret, elevul Mihaelei Melinte a izbutit un Personal Best de 19,11 m, dătător de speranțe pentru Mondialele U20 programate la vară, în aer liber, în Statele Unite ale Americii.

