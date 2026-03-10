Atletism/ CN Under 20: Băcăuanul Luca Teirău, campion național

Sportivul antrenat de Teodora Jercălău la CSȘ Bacău și-a adjudecat aurul în proba de 200 metri

Aur pentru atletul băcăuan Luca Andrei Teirău în finala Campionatelor Naționale Under 20 Indoor desfășurate în weekend, în Sala de Atletism „Ioan Soter” din București.

Sportivul născut în 2008 s-a laureat duminică, 8 martie, campion național al probei de 200 metri, pe care a parcurs-o cu timpul de 22.52.

Pregătit de Teodora Jercălău la CSȘ Bacău, Luca Teirău putea să-și treacă în cont un succes și la 60 metri, numai că în finala a avut parte de un ghinion care l-a îndepărtat de podium.

„La 60 metri, Luca s-a calificat cu cel mai bun timp însă în finală i-a «fugit» blockstartul. Puteau fi două titluri, dar asta este, ne bucurăm pentru reușita de la 200”, a declarat antrenoarea campionului național, Teodora Jercălău.